Ils habitent dans un container de 23 m² très bien aménagé au cœur de la Savoie et vivent un véritable rêve

En Savoie, un couple a décidé d'installer sa tiny house pour profiter du grand air. 23 m² seulement, mais un aménagement très bien pensé.

La mode des "Tiny houses" est un véritable phénomène. Venues des Etats-Unis, ces petites maisons pliables commencent à se développer en France. Quelques constructeurs sont déjà implantés comme la société La Tiny House, Quadrapol ou encore Ma Petite Maison Verte. Même Amazon propose à la vente de tels habitats préfabriqués, livrés en quelques semaines et montables en quelques minutes, et à des budgets bien plus abordables que l'achat d'un logement classique.

Louise et Guillaume ont décidé de tenter l'expérience en Savoie, accompagnés par la société Ma Petite maison, et leur logement a été construit par Quadrapol. Ils se sont installés entre lacs et montagnes sur le terrain d'une ferme gite et y vivent désormais toute l'année. Leur maison fait 23 m² avec un salon composé d'un canapé-lit, d'une table dépliable et d'un espace cuisine. Il y a également un coin salle de bain avec une douche, un lavabo et des toilettes sèches. Deux mezzanines, accessibles par échelle amovible, ont permis d'ajouter un espace nuit et un autre de rangement. Le couple a aussi aménagé une petite terrasse en palettes devant le container.

© Ma Petite maison

Les propriétaires avaient trois critères principaux : "simplicité, mobilité et écologie". Leur maison est ainsi équipée d'une installation pour ajouter des panneaux solaires et d'un système de récupération d'eau. Elle est construite avec du bardage en mélèze et du bac acier anthracite. Elle s'implante parfaitement dans la ferme et "incite parfois les curieux à poser des questions, ou à venir boire un café à la ferme. Ils ont même déjà une nouvelle voisine "tinyste".

Ce nouveau mode de vie se répand. Max et Fantine ont réalisé un projet assez similaire en Haute-Savoie. Dans leur 23 m², ils ont opté pour une grande cuisine et un petit salon, dont la table est repliable contre le mur. Un petit coin salle de bain termine la pièce à vivre. L'espace chambre est également optimisé dans une mezzanine. Ils ont aussi voulu ajouter beaucoup de rangements.

Même s'ils sont assez haut en montagne, ils vivent toute l'année dans ce petit logement. Ils se sont installés sur un terrain appartenant à leur famille et en profitent pour jardiner. Au bout d'un an, ils peuvent affirmer que leur maison ne "bouge pas" et que "la machine à laver fait plus vibrer la Tiny que le vent".

Pour se lancer dans un tel projet, il est d'abord primordial de trouver un terrain confortable où installer le container. Il ne faut pas oublier d'avoir un permis au-delà de 20 m² et des autorisations de la mairie (PLU, durée d'installation, etc.).