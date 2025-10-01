Une tempête fonce sur l'Europe, des perturbations sur une partie de la France redoutées

L'ouragan Humberto, rétrogradé au rang de tempête, va se diriger vers l'Europe en fin de semaine. Vent et humidité l'accompagnent.

La semaine dernière, l'ouragan Gabrielle s'était approché des côtes portugaises provoquant un redoux en France. Pendant ce temps, l'ouragan Humberto s'est formé dans l'Atlantique et a atteint la catégorie 5/5, remontant sur les Bermudes. En ce début de semaine, il s'est éloigné de l'arc antillais et a pris une direction vers le nord-est. En s'éloignant des eaux tropicales, il perd ses caractéristiques d'ouragan, il est déjà relégué au rang de tempête. La dépression va toutefois approcher l'Europe, et notamment se diriger vers les îles britanniques ce vendredi 3 octobre.

La tempête emmène avec elle beaucoup d'humidité. L'Ecosse et le nord-ouest de l'Irlande seront particulièrement touchés par ses restes, pouvant entrainer des cumuls de pluies conséquents et du vent fort. Le modèle européen ECMWF privilégie un scénario avec une intensité des vents à un niveau soutenu, mais sans violence extrême. La mer pourrait aussi être agitée. Cette séquence est illustrée avec cette carte.

© ECMWF

Du fait de la position et de la trajectoire de la tempête, son influence en France sera plus minime. La tempête pourrait cependant amener les hautes pressions à s'abaisser à l'horizon du week-end, favorisant le retour d'un temps plus instable par l'ouest. "La France restera en marge de ce système, mais son influence pourrait se faire sentir. La circulation dépressionnaire devrait renforcer le flux océanique vers l'Europe de l'Ouest, favorisant un temps plus perturbé sur le nord-ouest du pays au cours du week-end", précise La Chaine météo.

Ce sont, en effet, les prévisions pour ce week-end avec une perturbation atlantique par l'ouest vendredi et qui s'étendra samedi et dimanche. "Vendredi, le ciel devrait se couvrir de plus en plus sur le nord-ouest du pays, en marge d'une vaste perturbation liée à l'ex-ouragan Humberto, devenu puissante dépression des moyennes latitudes. (...) On ne peut exclure à ce stade un épisode de vent fort sur le nord de la France en fonction de la trajectoire de cette dépression", précise Météo-France.

Le temps devrait rester clément vendredi de l'est vers le sud, avant une dégradation assez généralisée samedi, faisant baisser les températures maximales, mais monter les minimales. Il faudra attendre les prochains jours pour affiner les prévisions.