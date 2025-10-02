C'est la fête la plus souvent oubliée dans les familles, elle célèbre pourtant des millions de personnes en France

La date est très proche et cette année, elle célèbrera environ 6 millions de Français. Pourtant, peu de personnes pensent à la leur souhaiter.

Comme chaque année, les Français ne manquent pas d'occasions pour faire plaisir à leurs proches. Il y a Noël et les anniversaires bien sur, mais aussi la Fête des grands-mères le 2 mars, la Fête des mères le 25 mai et celle des pères le 15 juin. Ne manque-t-il pas quelqu'un ? Les grands-pères sont, en effet, eux aussi, célébrés. Mais cette date est celle qu'on oublie le plus souvent dans l'année. Ils sont pourtant plus de 6 millions en France, selon l'Insee et ils le deviennent en moyenne à 56 ans.

Si dans de nombreux pays, les grands-parents sont célébrés le même jour, les grands-pères ont eu droit à leur propre date en France, le premier dimanche d'octobre. Celle-ci a été créée en 2008 et a donc moins de vingt ans, alors que la Fête des grands-mères remonte à 1987. Le 5 octobre 2008, l'artiste peintre et auteur de livres jeunesse, Franck Izquierdo, a mis en place cette célébration, avec le soutien du Secrétariat d'Etat chargé des Aînés, en hommage à ses deux grands-pères, dont l'un venait de décéder.

"Même si un grand-père est aussi un père, ses liens et son rôle auprès de ses petits-enfants restent uniques", a-t-il expliqué sur son site. Et n'a pas choisi la date au hasard : les grands-mères étant célébrées lors du troisième mois de l'année, les grands-pères le seraient alors le troisième mois également, mais en partant de la fin. Izquierdo souhaitait surtout que cette date soit une occasion de réunir les familles et de rapprocher les générations, mais nullement de devenir une fête commerciale. "N'attendez pas une fête à célébrer pour exprimer vos sentiments envers ceux que vous aimez", a-t-il cependant ajouté.

On ne sait pas si les grand-père ont besoin d'une date ou non pour être choyés, mais il apparait en tout cas que leur fête, fixée cette année au dimanche 5 octobre, est souvent oubliée dans le calendrier. En plus du fait qu'elle soit la plus récente, Yves Durand, auteur de Grand-père débutant, a expliqué auprès de Slate que cette fête est moins médiatisée, mais aussi que "les grands-pères sont moins sensibles à ce rendez-vous annuel".

Néanmoins, aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie et l'évolution du mode de vie, les petits-enfants ont de plus en plus l'occasion de profiter de leur grand-père et son image de patriarche de famille a évolué. "Une fois à la retraite, ils sont encore très jeunes et en pleine forme. Ils sont demandeurs d'échanges et de contacts avec leurs petits-enfants."

En tout cas, ce dimanche 5 octobre, reste l'occasion d'envoyer une pensée à tous les papis. Vous pouvez l'appeler, lui offrir un petit cadeau, mais quand vous le pouvez, la meilleure option reste d'aller partager un moment en sa compagnie. La Poste propose aussi des idées de petits mots avec le service e-lettre rouge, qui permet de rédiger directement la lettre sur ordinateur puis elle sera imprimée et envoyée.