Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 11 octobre 2025, 6 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Pour son tirage du Loto du samedi 11 octobre 2025, la Française des Jeux (JDJ) met en jeu la somme de 6 millions d'euros. Pour découvrir tous les résultats, rendez-vous sur cette page en début de soirée.

Qui n'a jamais souhaité devenir multimillionnaire ? Nouvelle voiture, achat immobilier, voyage au bout du monde, cadeaux pour vos proches… Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) vous propose de remporter la somme de 6 millions d'euros pour son tirage du Loto ce samedi 11 octobre. Mais avant de pouvoir remporter une telle somme, encore faut-il jouer, et surtout trouver la combinaison gagnante ! Alors, êtes-vous plutôt du genre à choisir parmi vos numéros fétiches ou bien laissez-vous faire le hasard ? Une chose est toutefois certaine, vous n'avez que jusqu'à 20h15 pour valider une grille avant la publication des résultats en tout début de soirée.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre le 1 et le 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !