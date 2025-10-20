Des gorilles abandonnés dans un zoo fermé il y a trois ans, "ils ne devraient pas être encore ici"

Plusieurs gorilles ont été aperçus dans l'enclos d'un zoo qui a pourtant fermé ses portes. Les primates évoluent encore dans ce parc fantôme.

À Bristol, le vieux zoo de Clifton a fermé ses portes au public depuis trois ans. Les visiteurs ne viennent plus, les allées sont silencieuses, la végétation a repris ses droits. Mais derrière les vitres d'un grand bâtiment vide, des silhouettes sombres bougent encore. Ce sont les gorilles, toujours là, comme s'ils attendaient qu'on vienne enfin les chercher.

Comme l'a repéré The Telegraph, une vidéo, prise par des intrus et diffusée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours , les montre regardant à travers les fenêtres de leur enclos. L'auteur des images raconte être entré "sans difficulté" dans le site, affirmant qu'"il n'y avait aucune sécurité". "Ces gorilles ne devraient pas être encore ici", estime-t-il, ajoutant même qu'il aurait pu "ouvrir l'enclos" s'il l'avait voulu.

Ces incursions illégales se multiplient depuis la fermeture du zoo en 2022. La direction, qui parle de situations dangereuses pour les visiteurs comme pour les animaux, assure avoir "renforcé la sécurité" et déplore que ces vidéos circulent en ligne. "Les intrus mettent leur vie et celle des gorilles en danger", prévient-elle, comme le rapporte le média britannique.

Le groupe de gorilles de plaine occidentaux n'a pas encore quitté Bristol. Leur transfert est prévu dans les prochains mois, dès que le nouveau site, baptisé Bristol Zoo Project, sera prêt à les accueillir. Le futur espace, inspiré d'une forêt africaine, offrira un territoire quatre fois et demi plus grand que leur enclos actuel. Les images ont été mises en contexte par le média SWNS, avec les images vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux.

En attendant, les gorilles vivent dans un environnement que le zoo décrit comme "parfaitement adapté" : plusieurs espaces intérieurs chauffés, une grande zone extérieure, et des soigneurs qui continuent de s'en occuper chaque jour. Les huit grands primates continuent de vivre dans ce zoo fantôme, entre les murs d'un lieu que le temps a figé.

"Depuis la fermeture du site en 2022, la vie suit son cours pour la troupe et l'équipe qui veille sur elle", rappelait le zoo dans une note publiée en 2024. "Les huit gorilles gardent la même routine qu'à l'époque où les visiteurs venaient encore".

Malgré ces explications, plusieurs associations de protection animale restent critiques. L'organisation Born Free a dénoncé, dès 2024, les conditions de vie de ces primates "intelligents et sensibles", estimant qu'ils ne devraient pas être isolés dans un lieu vide. Brian Zimmerman, directeur de la conservation à la Bristol Zoological Society, se dit, lui, profondément affecté par ces intrusions : "Chaque fois que quelqu'un pénètre sur le site, cela déclenche les alarmes et provoque du stress chez les gorilles. Ces vidéos donnent une image fausse de la réalité et nuisent à leur bien-être", a-t-il dit au média BristoLive.