Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 28 octobre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage a eu lieu. Alors, que fallait-il avoir parié ce mardi pour devenir millionnaire ? Voici les résultats Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 28 octobre 2025 a-t-il été celui qui a changé à jamais votre vie ? Il semblerait que non. Et pour cause, personne n'est parvenu à remporter le jackpot. Pour autant, un joueur ayant coché les cinq bons chiffres et un des deux numéros étoile remporte tout de même 540 419,60 euros en France. Trois autres grilles permettent également à leurs propriétaires de repartir avec 14 033,80 euros. Voici tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 28/10/2025 7 - 8 - 24 - 35 - 49 Etoiles : 2 - 12

MyMillion : KT 230 2700

Prochain tirage vendredi. Soixante-quinze millions d'euros seront mis en jeu. Pour participer, rien de bien compliqué : il suffit de cocher cinq chiffres parmi les 50 proposés et deux numéros étoile entre les 12 possibles. Le plus dur est d'attendre le tirage en s'imaginant ce que l'on pourrait faire en cas de victoire. Ce mardi soir, pas moins de 62 millions d'euros étaient mis en jeu, une sacrée somme même si on était loin de la plus grosse cagnotte qui puisse être proposée, celle-ci étant désormais de 250 millions d'euros !

Un tirage spécial Halloween en fin de semaine

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez qu'un tirage exceptionnel sera organisé ce vendredi 31 octobre à l'occasion de la fête d'Halloween. Au programme : un gros lot de 13 millions d'euros. Cinquante codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront également tirés au sort, faisant ainsi autant de gagnants.

Des montants pas très intéressants à première vue en comparaison des 62 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir. Toutefois, à y regarder de plus près, il y a un "mais". En effet, au tirage Euromillions, du fait du nombre de combinaisons possibles, un joueur qui ne parie que sur une combinaison classique a une chance sur plus de 139 millions de trouver les résultats gagnants. C'est sept fois moins de chance qu'au Loto puisqu'un joueur, dans les mêmes conditions, aura une chance sur plus de 19 millions de devenir millionnaire ! À bon entendeur...