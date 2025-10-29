Des vents violents de l'ouragan Mélissa en France : les experts redoutent des effets de la tempête en fin de course

L'ouragan Melissa pourrait prendre la direction de l'Europe. S'il aura perdu en puissance, des conséquences météorologiques sont envisagées.

L'ouragan Melissa, classé en catégorie 5, niveau d'alerte maximal, a touché la Jamaïque ce mardi 28 octobre. Il a ensuite atteint Cuba, les Bahamas, Haïti et se rapproche des Bermudes. Des vents approchant les 300 km/h ont été enregistrés, les dégâts sont considérables. L'ouragan va progressivement perdre en puissance en allant vers les eaux plus froides. Le National Hurricane Center prévoit, en effet, que Melissa s'affaiblisse progressivement en s'éloignant vers l'Atlantique nord-est.

L'ouragan est actuellement situé à quelques 7000 km de la France. Pourtant, il pourrait bien avoir des répercussions dans l'Hexagone. C'est en tout cas ce que soulèvent certains météorologues français. D'après les modèles de prévisions, il va prendre la direction de l'Europe de l'ouest. "Le jet-stream, ce courant de vents violents qui circulent à haute altitude, l'amènera en direction des îles Britanniques ou de la Bretagne", a avancé le métrologue Yann Amice auprès d'Actu.fr Il pourrait alors se transformer en une tempête classique, une dépression.

Météo-France fait état d'un temps encore agité en France cette semaine. Un épisode pluvieux cévenol s'est mis en place ce mercredi, donnant des cumuls importants. Les pluies vont s'intensifier et s'élargir jusqu'à la Côte d'Azur en soirée, avec des risques d'averses orageuses. Le vent souffle aussi dans ce secteur. Ces remontées instables touchent la Corse jeudi et un nouveau front pluvieux se dessine vers la Bretagne en fin de journée. De l'air doux remonté par le sud est, par ailleurs, annoncé pour la fin de semaine. Les températures maximales pourraient localement approcher les 20 degrés.

Une seconde dépression creuse est attendue à compter du dimanche 2 novembre et pourrait être en lien avec les restes de l'ouragan Melissa. Elle ramènerait de l'humidité et pourrait générer des vents forts dans l'ouest, pouvant créer des perturbations locales. Dimanche, une majeure partie du pays devrait, en effet, être sous la pluie selon Météo-France. Le week-end de la Toussaint s'annonce donc agité. Les prévisions doivent cependant encore être affinées. La trajectoire de l'ouragan restera déterminante quant à l'influence qu'il aura ou non en France. Il ne semble cependant pas qu'il s'agira d'un phénomène similaire à la tempête Benjamin de la semaine dernière.