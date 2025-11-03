Poupée pédopornographique sur Shein : le scandale prend de l'ampleur, la mairie de Paris prise à partie

Le site de e-commerce chinois Shein a été signalé à la justice française pour la vente de poupée sexuelle à caractère pédopornographique. Shein n'est pas le seul site concerné et le scandale éclabousse la maire de Paris à quelques jours de l'arrivée de la marque au BHV.

Des objets pédopornographiques accessibles en quelques clics sur Shein. Le géant chinois de l'e-commerce a fait l'objet d'un signalement de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à la justice française a-t-on appris le samedi 1er novembre. Les services de l'Etat ont été prévenus de la présence d'une offre commerciale illégale sur le site d'e-commerce : la vente d'une poupée sexuelle aux allures de petite fille tenant un ours en peluche. La description de l'objet et sa catégorisation "permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus" constate la DGCCRF. Sur le site Shein, la poupée d'apparence enfantine est décrite comme mesurant 80 cm de haut et surtout comme un "jouet de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus".

Autre point signalé par les services de la répression des fraudes : l'absence de "mesures de filtrage" empêchant "efficacement" l'accès pour les mineurs à des pages web menant à des annonces commercialisant des poupées sexuelles d'apparence adulte : "Tout cela était facilement accessible aux mineurs, sans réel filtrage puisqu'il suffit de cliquer pour certifier que l'on est âgé de plus de 18 ans pour y accéder".

L'affaire concernant la protection des mineurs et l'interdiction de la pédopornographie, le DGCCRF a fait un signalement au parquet de Paris. Les services ont également contacté le géant de l'e-commerce dès vendredi pour lui demander la suppression de l'annonce. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), chargée d'assurer le respect des règles sur Internet, a également été informée. La poupée en question a depuis été retirée du site Shein.

Le gouvernement menace d'interdire l'accès de Shein au marché français

Avec la vente de cette poupée sexuelle au caractère pédopornographique, le site Shein s'expose à de lourdes sanctions rappelle la DGCCRF : "La diffusion, via un réseau de communications électroniques, de représentations à caractère pédopornographique, est passible de peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende". Les services soulignent par ailleurs dans leur communiqué que les signalements portent sur une marque pour laquelle "des pratiques commerciales trompeuses et des allégations mensongères ainsi que plusieurs non-conformités ont déjà été largement constatées et sanctionnées précédemment". L'entreprise de e-commerce a déjà été sanctionnée à trois reprises en France.

Plus qu'une sanction pénale, le site chinois risque de se voir interdire l'accès au marché français. "On a dépassé les bornes. [...] Ces objets horribles sont illégaux", a réagi le ministre de l'Economie, Roland Lescure, qui a menacé d'interdire l'accès au site. "Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, d'interdire l'accès de la plate-forme Shein. [...] La loi est très claire : si on a des comportements répétés ou si les objets ne sont pas retirés, le gouvernement peut le demander", a prévenu le ministre sur le plateau de BFMTV. Le gouvernement est effectivement en droit de prendre une telle mesure pour des "actes terroristes, pour le trafic de stupéfiants et pour des objets pédopornographiques".

Le ministre de l'Économie a également dénoncé la "provocation" de Shein qui doit ouvrir une boutique physique à partir du 5 novembre au BHV du Marais, à Paris. L'arrivée de la marque faisait déjà tâche au BHV, ce partenariat ayant coupé court à d'autres accords commerciaux notamment avec la firme Disney. Il a également été décrié par les salariés du BHV.

Des poupées disponibles sur d'autres site d'e-commerce chinois

Si la présence de poupée sexuelle pédopornographique a été signalée sur Shein, d'autres sites de e-commerce chinois, comme AliExpress ou Alibaba, proposaient des objets similaires à la vente. Ces derniers ont été retirés des plateformes françaises a constaté Franceinfo le lundi 3 novembre, mais RMC signale que les produits sont toujours disponibles sur les versions étrangères des sites accessibles avec un VPN. Les plateformes "se jouent d'un système international. Avec un VPN vous allez sur le site au Royaume-Uni ou au Chili et vous retrouvez ces poupées. C'est immonde", alerte Arnaud Gallais, président de l'association Mouv'Enfants, sur RMC.

Après le scandale révélé sur Shein, la haute-commissaire à l'Enfance Sarah El-Haïry a annoncé convoquer "l'ensemble des grandes plates-formes" de commerce électronique et a promis de remonter jusqu'aux "fournisseurs". "Je veux comprendre qui a autorisé la vente de ces objets, quels sont les processus qui ont été mis en place, pour que ça ne se reproduise pas, (et) qui sont les fournisseurs parce qu'il y a bien des gens qui produisent ces poupées absolument ignobles", a-t-elle estimé dimanche 2 novembre sur RTL.