Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 novembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les 84 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir ont-ils fait un heureux élu ? Les résultats du tirage Euromillions sont disponibles.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses coéquipières européennes proposaient près de 84 millions d'euros. Y a-t-il eu un grand vainqueur ? Il semblerait que non. Sur son site, la FDJ indique d'ores et déjà que 97 millions d'euros seront remis en jeu lors du prochain tirage Euromillions vendredi 7 novembre. En d'autres termes, personne n'a réussi à parier sur les bons résultats et le jackpot sera remis en jeu comme le veut la règle.

Certains joueurs sont toutefois parvenus à remporter quelques gains plus ou moins importants. Ainsi, trois grilles ont permis à leurs propriétaires d'empocher 197 503,10 euros. Néanmoins, aucun n'avait tenté sa chance en France. Six grilles validées dans l'Hexagone ont en revanche permis à leurs propriétaires de repartir avec 1 487,30 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 04/11/2025 6 - 9 - 25 - 28 - 45 Etoiles : 1 - 4

MyMillion : RJ 760 6571

Une belle cagnotte au tirage Loto

Si le jackpot proposé au tirage Euromillions ce mardi soir est des plus attractifs, au Loto, ces derniers jours, une très belle somme est également mise en jeu. Certes, le montant est loin d'être comparable à celui proposé au tirage Euromillions, puisque le jackpot de mercredi sera "seulement" de 16 millions d'euros.

Néanmoins, gardons à l'esprit qu'au Loto, en ne pariant que sur une combinaison de base, un joueur a une chance sur 19 068 840 de gagner le jackpot. C'est sept fois plus qu'à l'Euromillions. Avis aux amateurs !