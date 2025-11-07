Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 7 novembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats de cet incroyable tirage Euromillions sont disponibles. Quelqu'un a-t-il gagné ?

Le tirage Euromillions de ce vendredi 7 novembre 2025 promettait d'être particulièrement riche en émotions. En effet, faute de vainqueur, ou tout du moins de grand vainqueur, lors du dernier tirage, la Française des jeux et ses homologues européens annonçaient près de 97 millions d'euros.

Le tirage Euromillions a eu lieu sur les coups de 21h30/22 heures. On sait à présent que personne n'est parvenu à parier sur les bons résultats. Ce seront donc 108 millions d'euros qui seront remis en jeu mardi 11 novembre pour un nouveau tirage qui devrait être tout aussi excitant ! En attendant, voici tous les résultats Euromillions du jour. Car si le jackpot n'a pas été remporté, certains participants ont tout de même réussi à trouver quelques bons numéros et, avec, à remporter un petit quelque chose :

Tirage du 07/11/2025 11 - 21 - 39 - 40 - 43 Etoiles : 2 - 8

MyMillion : BU 251 5247

Un beau jackpot au tirage du Loto samedi

Il n'y a pas qu'à l'Euromillions que le tirage est attrayant cette semaine. Demain, samedi, le tirage Loto proposera pas moins de 17 millions d'euros. S'il s'agit de l'équivalent de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'Euromillions, au Loto, ce montant est considéré comme une très très belle mise. Pour se repérer, à ce jeu de hasard, la plus petite cagnotte possible est de deux millions d'euros. Le jackpot moyen remporté s'élève à cinq millions d'euros.

Au-delà du Loto et de l'Euromillions, l'EuroDreams n'est pas en reste cette semaine non plus. Alors qu'en général il est possible d'y remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, ces derniers tirages il est possible d'empocher jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trois décennies. Le prochain tirage EuroDreams aura lieu lundi.