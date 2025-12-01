De nombreux Français ont déjà fait semblant d'aimer cette pratique, surtout dans le milieu professionnel

Il arrive de mentir sur ses goûts simplement pour plaire aux autres ou faire bonne impression. Selon un sondage, c'est très fréquent en France pour un rituel courant dans le milieu professionnel.

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Qui n'a pourtant jamais fait semblant d'apprécier quelque chose devant les autres ?Dans le milieu professionnel, cela peut être courant et surtout pour une habitude particulière. Beaucoup de travailleurs s'y prêtent alors qu'ils ne l'apprécient pas.

25% des Français ont, en effet, déjà fait semblant d'aimer le café, selon un sondage Opinion Way pour Delta Cafés, réalisé auprès d'un échantillon de 1042 personnes. 18% des sondés affirment qu'ils ont déjà menti sur leur goût dans le milieu professionnel afin de faire bonne impression. Ce chiffre monte à 40% chez les 18-24 ans et 34% chez les 25-34 ans. Il est parfois difficile de refuser cette boisson et le moment de partage qu'elle incarne, quand elle est proposée par un futur employeur ou un supérieur hiérarchique. Pour 37% des 18-24 ans, faire semblant était un moyen d'avoir l'air adulte.

Cette pratique - le partage du café - apparait même comme un marqueur de crédibilité professionnelle chez les jeunes actifs. C'est, en plus, la boisson chaude préférée au travail, notamment grâce à la caféine qui stimule. Ces chiffres plus élevés chez les jeunes générations d'actifs ne sont pas surprenants. Les Français sont 81% à consommer du café avec en moyenne deux tasses par jour. Les 18-24 ans sont ceux qui en boivent le moins (61%), à l'inverse des 65 ans et plus (89%).

L'étude rappelle que le rituel du café est un phénomène social. 15% des sondés ont assuré avoir fait semblant de le savourer pour ne pas s'exclure d'un groupe. On peut notamment penser à la fameuse "pause café". Cette boisson chaude structure ainsi des moments forts du quotidien et est un symbole de convivialité. 13% sont, par ailleurs, prêts à feindre pour plaire à quelqu'un qui en boit et 12% pour pouvoir poster une photo "stylée" sur les réseaux sociaux.

"Notre étude met en lumière toute la valeur symbolique du café : rituel souvent associé au café du matin ou à la pause, coup de boost nécessaire pour se donner du courage à affronter une tâche, plaisir gustatif, mais aussi lien social", a résumé Maria da Luz Amaral, directrice générale de Delta Cafés France. Elle soulève aussi l'évolution des consommations. "Même si le café traditionnel constitue une réelle habitude sur nos lieux de travail, le préjugé du consommateur d'expresso s'effondre pour laisser la place au café plaisir et aux boissons gourmandes", a-t-elle ajouté.