Froid et neige en France : après une nuit glaciale, les départements en vigilance ce samedi et les prévisions

Une vague de froid affecte actuellement la France et en particulier l'Île-de-France, dont les huit départements ont été placés ce samedi 22 novembre en vigilance orange à la neige et au verglas.

L'essentiel L'alerte orange, qui touche toute la région Île-de-France – Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, débutera à 20 heures.

Ce week-end, la météo va s’adoucir peu à peu dans le pays, l’humidité s'accentuant. Cependant, certaines régions resteront, samedi 22 novembre, encore froides et sèches. Un redoux intervient par l'océan avec des vents et des pluies ce dimanche.

.Des neiges sont à prévoir en plaine entre samedi soir et dimanche matin, un épisode pluvio-neigeux est possible dans le nord-est de la France

Du côté de la Méditerranée, le ciel est dégagé, des vents sont à prévoir, avec des pointes pouvant aller localement à 100 km/h. En Corse, des risques orageux subsistent.

09:18 - Le froid sec laisse peu à peu place à des températures clémentes Alors que le froid touche la France ce samedi, une perturbation atlantique évolue d’ouest en est aujourd’hui. Elle apporte avec elle un redoux sensible accompagné de pluies. Cette perturbation va rencontrer l’air froid toujours bien installé, ce qui pourrait générer un épisode bref mais potentiellement problématique de neige et/ou de pluie verglaçante en cours de soirée et dans la nuit de samedi à dimanche. Les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Centre et le Limousin pourraient être temporairement recouverts d’un manteau neigeux, un verglas localisé pourrait aussi apparaître. 08:40 - Huit départements d'Île-de-France en vigilance orange à partir de 20 h samedi Huit départements d'Île-de-France sont en vigilance orange à partir de 20 h samedi et jusqu'à dimanche matin à 8 h, a annoncé Météo France. Les départements concernés sont Paris [75], la Seine-et-Marne [77], les Yvelines [78], l'Essonne [91], les Hauts-de-Seine [92], la Seine-Saint-Denis [93], le Val-de-Marne [94], le Val-d'Oise [95].

En outre, 73 départements sont en vigilance jaune : 29 pour "Grand Froid", 1 pour "orages", 6 pour "avalanches" et 53 pour "neige-verglas". 21/11/25 - 23:37 - Quand peut-on espérer le retour des températures plus douces ? FIN DU DIRECT - L'intensité des chutes de neige devrait a priori diminuer dimanche 23 novembre. Concrètement, un redoux sur le pays est attendu dans la journée de dimanche. En début de semaine prochaine, le risque de neige en plaine sera derrière nous, même si lundi de la neige est encore attendue en moyenne et haute montagne. 21/11/25 - 22:53 - De fortes chutes de neige en Andorre Les images qui nous parviennent ce vendredi soir font frissonner. Au stade national de la capitale Andorre-la-Vieille, les flocons tombent par milliers, recouvrant de blanc la pelouse. 21/11/25 - 22:12 - Des chutes de neige durant "4 ou 5 heures" en Île-de-France Dans la nuit de samedi à dimanche, la neige va s'inviter en Île-de-France. C'est sur les Yvelines que les premiers flocons tomberont en début de soirée, avant que les chutes de neige s'étendent au reste de l'agglomération parisienne. Selon les prévisions de Météo-France, les chutes de neige pourront avoir lieu "durant quatre ou cinq heures" en Île-de-France dans la nuit de samedi à dimanche. De quoi espérer entre 1 et 5 cm de neige par endroits. 21/11/25 - 21:35 - Jusqu'à 5 cm de neige attendus ce week-end en plaine Selon les prévisions de Météo-France, "jusqu'à 5 cm" de cumuls de neige en plaine sont attendus par endroits ce week-end. Si un peu de neige est attendu dès samedi après-midi en Normandie, c'est surtout en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche que la perturbation devrait provoquer des chutes de neige sur "une large bande centrale du pays, des Hauts-de-France jusqu'au sud du Massif central", prévient Météo-France.

Neige à Paris

A la même période l'année dernière, un bel épisode de neige avait touché la capitale. 4 cm avaient été relevés le jeudi 21 novembre 2024 dans les rues de la capitale. Il s'agissait de la journée la plus enneigée pour un mois de novembre depuis 1968 dans la capitale. Les relevés étaient plus importants dans le reste de l'Ile-de-France avec 15 cm dans les Yvelines, voire 20 dans le Val d'Oise.

Les épisodes neigeux se font de plus en plus rares en région parisienne. Les températures ne tombent souvent plus assez bas et ne permettent pas aux flocons de tenir au sol. Lorsque la neige tombe, son passage est souvent de courte durée. Un épisode important a été noté en 2018 et avant cela remontait à 2010. La capitale connait désormais entre 1 à 3 épisodes de neige par an. Pour connaitre les prévisions de l'épisode neigeux actuel, vous pouvez suivre sur La Chaine Météo.

Neige en plaine

Pour avoir de la neige en plaine, soit en-dessous de 400 m d'altitude, comme cela va être le cas pendant ce nouvel épisode neigeux, il faut une perturbation avec de l'air froid et de l'air humide qui se rencontrent. La température de l'air et du sol sont ensuite des éléments clés pour la tenue de la neige. Le plus souvent lorsqu'il neige, la température est comprise entre -5 et 1 degré, mais c'est également possible entre 1 et 3 degrés.

La neige arrive souvent à partir de la deuxième quinzaine de novembre et se prolonge jusqu'en mars ou avril. Les régions au climat le plus continental, du centre-est au nord-est, sont souvent concernées en premier. Le niveau de limite pluie-neige se situe entre 200 et 400 m en-dessous de l'isotherme 0 °C en général. Plus de précisions sur la neige en plaine en France sur Météo France.