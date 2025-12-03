Des milliers de salariés pourront faire le pont fin décembre, sans poser aucun jour de congé

C'est une très bonne nouvelle pour des milliers de Français. Certains Français peuvent profiter d'un pont pour les fêtes de fin d'année, sans poser de jours de congés.

Les vacances de Noël vont vite venir. Les enfants profitent d'une période sans école de deux semaines pour les fêtes. Elle s'étalera du 20 décembre au 4 janvier. Pour les salariés, le 25 décembre et le 1er janvier sont fériés et tombent des jeudis cette année. Il faut ensuite ajouter des RTT ou des congés payés pour profiter davantage des fêtes de fin d'année. Un jour de repos supplémentaire est cependant offert à des milliers de travailleurs.

Cette année, il tombe particulièrement bien. Il s'agit du vendredi 26 décembre. Les salariés concernés peuvent donc faire un pont de quatre jours entre le jeudi 25 et le dimanche 28 décembre, sans poser le moindre jour de congé ou RTT supplémentaire. Au lendemain de Noël, ils n'auront pas à se poser la question de prolonger leurs vacances ou de retourner au travail avec cette pause de quatre jours consécutifs.

Ce jour supplémentaire vient en fait d'une ancienne tradition. Il tombe à la Saint-Etienne, célébrant le premier martyr chrétien selon le Nouveau Testament. Cette date était fériée en France jusqu'en 1905, qui a marqué la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Le 26 décembre n'est toutefois toujours pas travaillé en Allemagne. Et certains Français peuvent encore en bénéficier eux aussi.

Cette exception concerne les actifs vivant dans des territoires français qui ont été sous domination allemande entre 1871 et 1918. En 1892, une ordonnance de l'Empereur Guillaume II a même officialisé l'autorisation aux habitants de ces territoires annexés de chômer le 26 décembre ainsi que le vendredi saint, soit celui précédant le dimanche de Pâques.

A la fin de la Première Guerre mondiale, la France a récupéré ces départements et a souhaité abroger ce fonctionnement. Face à la colère des locaux, cette règle n'a jamais été effacée du droit français et a même trouvé sa place dans le Code du travail pour trois départements : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. Les personnes ayant un emploi dans ces trois départements sont donc en repos le 26 décembre, hors dérogation spécifique à certaines professions.

Pour Bernard Zahra, professeur de droit, auprès de France 3 Grand Est, plusieurs explications sont avancées pour l'origine de ce jour férié : "Pour certains, cela remonterait au Moyen Âge, où les serviteurs faisaient leur offre de service à leur maître. Pour d'autres, l'origine, bien évidemment, c'est la Saint-Etienne. Bien sûr, c'est la fête des diacres, c'est le patron de la ville de Metz. Enfin, pour d'autres, c'est tout simplement un jour de repos après un jour de fête. Le texte d'origine parle même du deuxième jour de Noël". Chacun se fera son idée après Noël, en travaillant ou pas...