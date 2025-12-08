Dans 10 ans vous ne fêterez plus Noël de la même façon... et vos cadeaux seront bien moins rutilants

La tradition de Noël a évolué au fil du temps, mais des incontournables perdurent. Qu'en sera-t-il dans 10 ans ? Une enquête a relevé quelques changements possibles, notamment au niveau des cadeaux.

Noël est l'une des fêtes les plus attendues de l'année. Elle provoque pourtant du stress chez de nombreux Français. Dans un sondage OpinionWay pour Back Market, 20% des répondants ont assuré que Noël représentait surtout pour eux du stress et de la pression financière. 29% estiment que c'est un mélange de stress et de plaisir. Le budget moyen pour cet événement n'a jamais été aussi bas depuis 2017 : 491 euros par foyer, soit six euros de moins qu'en 2024, selon une enquête Cofidis en partenariat avec CSA Research.

Certains aimeraient donc changer quelques éléments dans ces festivités de fin d'année. 40% désireraient avant tout partager "plus de moments simples et sincères", alors que 26% pensent davantage à l'aspect financier, souhaitant "moins de gaspillage et de surenchère". L'enquête propose alors une projection dans dix ans. Qu'est-ce qui pourrait changer pour le Noël 2035 ?

Concernant les cadeaux, un aspect est particulièrement questionné : offrir du neuf. Pour cette année, 37% des interrogés estiment que les présents neufs sont les plus recherchés et appréciés. Une mentalité qui pourrait changer durant la prochaine décennie. 38% estiment qu'en 2035, le cadeau neuf sera un "luxe réservé à quelques privilégiés" et pour 37% des sondés plutôt "un compromis par défaut, faute d'alternative reconditionnée".

34% pensent alors qu'opter pour du reconditionné sera courant dans 10 ans, et vu comme "un geste valorisant, preuve de responsabilité et de bon sens". Et pour 21%, ce sera même devenu la norme. Cet avis est majoritaire chez les 18-24 ans, mais convainc aussi la moitié des 50-64 ans. La majorité des interrogés se préparent d'ailleurs à ce que Noël coûte encore plus cher qu'aujourd'hui et qu'il soit nécessaire de surveiller ses dépenses pour pouvoir gâter ses proches.

Si les cadeaux pourraient évoluer vers davantage d'objets reconditionnés, qu'en sera-t-il du repas de Noël ? Les Français pensent que les traditions ne changeront pas. Même dans dix ans, les familles se retrouveront à table autour d'un bon repas. 18% se demandent toutefois s'il ne sera pas de plus en plus fréquent d'avoir un mélange entre certaines personnes présentes et d'autres simplement connectées à distance, tout le monde ne pouvant pas toujours se réunir.

Noël en France pourrait donc bien rester un moment de partage, mais où les contraintes financières pourraient pousser à revoir ses achats de cadeaux, mais aussi d'une certaine façon à aller vers davantage de simplicité, d'authenticité et donc peut-être moins de tracas.