Pocahontas était là : les villages décrits au XVIIe siècle par John Smith ont été localisés

Le capitaine John Smith a raconté dans ses écrits ses expéditions dans les villages amérindiens. L'existence de certains d'entre eux vient d'être prouvée.

John Smith n'est pas que le personnage du Disney Pocahontas qui tombe amoureux de la princesse indienne. Il s'agissait il y a 400 ans d'un véritable colon et explorateur anglais. Il avait notamment décrit dans un journal l'existence de villages autochtones le long d'un fleuve en Amérique, et plus précisément au niveau de la Virginie actuelle. Leur présence n'avait pourtant jamais été vraiment confirmée depuis.

Récemment, des archéologues menés par la professeure d'anthropologie au St. Mary's College of Maryland, Julia King, ont effectué des fouilles le long de la rivière Rappahannock, comme le rapporte un communiqué de l'établissement . Ils ont recoupé des cartes, des documents historiques et des récits oraux de tribus pour trouver l'emplacement de ces anciens villages. Durant l'été 2025, ils ont fini par découvrir des milliers d'artefacts, comme des perles, des bouts de poteries ou encore des outils et des pipes. Ils ont réussi à en dénicher 11 000 répartis sur deux sites des falaises de Fones, dont certains remonteraient aux années 1500.

Les chercheurs ont expliqué que l'accès au village était compliqué car il était bordé de hautes falaises. Il donnait cependant sur toute la vallée et le sol était propice à la culture, notamment celle de maïs. Le site a un potentiel exceptionnel : les zones humides sont restées intactes, permettant le développement de la biodiversité avec notamment des poissons, mais aussi des pygargues à tête blanche, une célèbre espèce de rapaces.

"La présence de ces artefacts confirme à la fois les récits oraux et les documents qui suggéraient que des établissements étaient situés ici en 1608, lorsque le capitaine John Smith a passé plusieurs semaines à cartographier la rivière Rappahannock", a avancé Julia King auprès de Live Science.

John Smith aurait rencontré une première fois le peuple Rappahannock en 1607 sur les bords de la rivière. Il était alors prisonnier d'Opechancanough, le frère de Powhatan, père de Pocahontas. Ce dernier l'a emmené à Rappahannock afin de savoir s'il s'agissait de l'Anglais qui avait assassiné leur chef, mais il a été reconnu innocent. Il serait retourné dans la région l'année suivante pour cartographier les villages. Il décrivait une civilisation florissante avec 14 villages, dont trois plus importants, fortifiés et perchés sur les falaises.