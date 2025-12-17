Un procès Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s'annonce : le couple en prison en 2026, est-ce possible ?

Le PNF requiert le renvoi de l'ancien président pour "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée" et "recel de subornation de témoin" et celui de son épouse pour la première infraction.

Le couple Sarkozy dans la tourmente. Le Parquet national financier (PNF) a annoncé, mardi 16 janvier, demander le renvoi de onze personnes dont Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy et la "papesse des paparazzis", "Mimi" Marchand, dans l'affaire de la rétractation potentiellement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine.

Ziad Takieddine avait expliqué dans un entretien à Mediapart en 2016 avoir transporté "5 millions d'euros" dans des valises lors de trois voyages entre Tripoli (Libye) et Paris, entre novembre 2006 et début 2007. En 2020, il changeait alors de version dans les colonnes de Paris Match, assurant que Nicolas Sarkozy n'avait pas eu de financement libyen pour la campagne présidentielle". Une volte-face spectaculaire. Désormais, la justice tente de savoir si l'ex-chef de l'Etat avait validé ces manœuvres présumées pour obtenir ce retournement de situation extrêmement inattendu de la part de l'intermédiaire Ziad Takieddine.

Une peine maximale de 10 ans de prison

Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se voit reprocher une association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée et un recel de subornation de témoins. Carla Bruni, elle, se serait rendue coupable d'association de malfaiteurs. La décision de les renvoyer ou non devant un tribunal revient à un juge d'instruction. Pour rappel, Ziad Takieddine était à l'origine le principal témoin à charge contre Nicolas Sarkozy.

Une chose est sûre, le couple Sarkozy encourt une peine maximale de dix ans de prison et 150 000 euros d'amende. Interrogé par l'Agence France-Presse, l'avocat de Nicolas Sarkozy, Christophe Ingrain, a déclaré n'avoir aucun commentaire à faire à ce stade. L'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, appelée opération "Sauvez Sarko" par certains protagonistes, est liée au dossier principal du financement libyen de la campagne de 2007. Une affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison avant de faire appel. Il sera à nouveau jugé à partir du 16 mars 2026.