Il n'existe qu'une seule mer sans rivage sur Terre, mais comment est-ce possible ?

Les mers sont bordées de côtes qui permettent de les délimiter, mais il existe une exception. L'une d'elles n'a pas de rivage et a un aspect bien particulier.

Ni littoral, ni îles... Dans le monde, une unique mer n'a pas de rivages et n'est donc pas délimitée par des côtes. Seuls des courants océaniques la définissent : le Gulf Stream à l'ouest, la dérive nord atlantique au nord, le courant des Canaries à l'est et le courant nord équatorial au sud. Ils emprisonnent ses eaux, mais rendent ses frontières dynamiques.

Dans cette zone calme, sans vent ni vague, un élément se distingue particulièrement : à la surface, des algues à la teinte brune et dorée s'accumulent. Des poissons, crabes et autres animaux marins s'y cachent pour s'en nourrir et se protéger. Ce banc d'algues joue aussi un rôle dans la migration de l'anguille : les larves de l'espèce européenne et de celle américaine naissent à cet endroit, puis partent d'un côté ou de l'autre et reviendront plus tard pour pondre à leur tour.

Cette étendue d'eau s'étale sur une longueur d'environ 3200 km sur 1100 km de large. Elle est nommée mer des Sargasses et est située au large de l'océan Atlantique Nord et à 900 km de la Floride. En été, sa température peut monter jusqu'à 30 degrés. En hiver, elle se refroidit, mais ne descend pas sous les 18 degrés. Les eaux chaudes remontent vers le nord tandis que les plus froides retournent vers le sud. Cela permet de stabiliser les conditions météorologiques des deux côtés de l'Atlantique, influençant la chaleur et l'humidité.

Cette zone a été découverte par Christophe Colomb et ses marins au XVe siècle. Elle a longtemps été crainte par les marins qui avaient peur que les algues les emportent sous l'eau, mais qui s'inquiétaient aussi de l'absence de vent qui pouvait immobiliser les navires à voile.

Les animaux se sont adaptés à ce milieu : le poisson-grenouille des Sargasses change de couleur pour se fondre dans son habitat et ses nageoires préhensibles lui permettent de s'agripper aux algues. Ils sont toutefois menacés par la surpêche dans la région. Cette mer est, en plus, malheureusement très polluée de par sa situation au carrefour de grands courants océaniques. Elles se retrouvent avec des sacs plastiques, des bouteilles ou encore des filets de pêche, à hauteur de 200 000 par kilomètre carré. Une récente étude publiée dans la revue Nature a, par ailleurs, rapporté un déclin des sargasses depuis 10 ans.

La mer des Sargasses fait ainsi face à plusieurs menaces, alors qu'elle est un élément clé de la vie marine. Cette région doit donc être protégée pour éviter des répercussions dramatiques comme la réduction de la biodiversité, la modification des conditions météorologiques ou encore l'apport d'une chaleur excédentaire à l'Atlantique.