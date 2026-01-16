Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 16 janvier 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux proposait 77 millions d'euros. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Le tirage Euromillions de ce vendredi 16 janvier 2026 proposait 77 millions d'euros aux participants du jour. Mais le résultat est tombé. Désormais, il n'est plus possible de participer et c'est une bonne chose puisque personne n'est parvenu à remporter le jackpot du jour. Aucun joueur n'ayant parié sur les résultats Euromillions gagnants, ce sont désormais 87 millions d'euros qui sont mis en jeu.

Si personne n'avait coché les bons numéros dans leur globalité, certains joueurs sont tout de même parvenus, lors de ce tirage Euromillions, à trouver quelques chiffres gagnants. En France cependant, le vainqueur qui a remporté le plus gros lot n'avait parié que sur les cinq bons chiffres, aucun des bons numéros étoile. Trois grilles ont ainsi été cochées. Elles permettent à leurs propriétaires de repartir avec 11 616,10 euros chacun. Voici le résultat gagnant et le My Million du jour :

Tirage du vendredi 16 janvier 2026 5 - 17 - 24 - 29 - 50 5 10

MyMillion : RC 732 6307

L'incroyable histoire de ce couple alsacien, vainqueur de l'Euromillions

Le 28 novembre 2025, un couple de joueurs français est parvenu à remporter un incroyable jackpot. 178 millions d'euros étaient mis en jeu ce jour-là. Le mari a tenté sa chance en faisant un "flash", cette technique qui permet de générer une combinaison grâce à un ordinateur, sans avoir à choisir soi-même les numéros. Joueur occasionnel, il a ensuite vérifié ses numéros en les comparant au résultat gagnant. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait remporté le jackpot !

Dans la foulée, il a prévenu son épouse. Par SMS, il lui a simplement indiqué : "Nous sommes riches !" Un message que sa femme a depuis précieusement conservé. Un gain qui "tombe à pic" pour ce couple. Leur premier achat est tout décidé : "Une maison avec plusieurs chambres, un jardin et, surtout, pas de voisins !" ont-ils fait savoir à la FDJ. Pour le reste, le mari a expliqué vouloir "faire profiter ceux qui [lui] sont chers de cette chance incroyable… Mon bonheur, c'est de pouvoir donner des coups de pouce, soutenir mes proches et faire plaisir autour de moi".