Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 19 janvier 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Pour débuter la semaine, la Française des jeux proposait de remporter trois millions d'euros. Et ce soir, le tirage Loto est gagnant ! Les résultats sont à retrouver sans plus attendre !

L'un des participants du jour peut se réjouir ! Le tirage Loto de ce lundi 19 janvier 2026 a fait un heureux élu. En effet, un joueur est parvenu à cocher tous les résultats gagnants. Il ou elle remporte ainsi les trois millions d'euros qui étaient mis en jeu. De quoi envisager l'avenir plus sereinement, c'est certain. Prochain rendez-vous mardi. Seulement deux millions d'euros seront donc mis en jeu, le jackpot étant remis à "zéro".

Outre le grand champion de ce tirage Loto lundi soir, deux autres grilles ont permis à leurs propriétaires d'empocher 67 062,70 euros chacun. Preuve, semble-t-il, que la chance était bel et bien au rendez-vous ce lundi soir. Au troisième rang, quelque 44 grilles ont également permis à leurs détenteurs d'empocher 744 euros. Voici sans plus attendre le résultat Loto du jour :

Tirage du Loto du lundi 19 janvier 2026 12 - 13 - 16 - 24 - 34 4

Joker+ : 7 896 198

Option 2nd tirage : 7 - 26 - 33 - 36 - 42

10 codes gagnants : A 4966 0160 - G 7274 6589 - I 6800 3928 - K 8288 4171 - O 4789 0804 - O 8583 0998 - S 9027 7869 - T 0206 1656 - T 1019 8408 - U 1998 6207

Quels sont les tirages à ne pas manquer cette semaine ?

En parallèle du tirage du Loto de ce lundi, un tirage EuroDreams était organisé. Contrairement à d'habitude, ce sont 30 000 euros par mois pendant trente ans qui sont promis aux participants. En temps normal, 20 000 euros par mois pendant trois décennies sont mis en jeu. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, la FDJ a décidé de pimenter les choses. Problème, personne ne semble avoir assez de chance pour trouver le résultat gagnant.

Autre rendez-vous, et pas des moindres cette semaine : le tirage Euromillions de mardi. Cette fois-ci, 87 millions d'euros seront mis en jeu. Par ailleurs, sur son site, la Française des jeux annonce d'ores et déjà l'organisation d'un Super Loto vendredi 13 février 2026. Treize millions d'euros seront à remporter et 50 codes permettant chacun de gagner 20 000 euros seront également tirés au sort, contre 10 en temps normal. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.