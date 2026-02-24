Les parents qui appliquent cette technique simple réussissent plus facilement à coucher leurs enfants

On a enfin la solution pour vous aider à laisser vos enfants plus facilement dans leur lit. Fini la bataille interminable à l'heure du coucher !

Le quotidien des parents est parsemé de défis, et pour beaucoup de couples, la fin de journée ressemble souvent à un marathon épuisant. Entre le repas, le bain et l'heure du coucher, les tensions s'accumulent. Le moment de fermer les yeux est paradoxalement celui qui génère le plus de difficultés : les parents redoublent d'efforts pour fatiguer leurs enfants ou instaurer un calme précaire, passant parfois des heures à essayer de les faire glisser vers le marchand de sable. Pourtant, une approche simple pourrait transformer ces soirées chaotiques en moments plus doux.

Une chercheuse spécialisée en parentalité, qui a accompagné des centaines de familles, confirme que le coucher est le point de rupture pour de nombreux foyers. Selon ses observations, les soirées sont souvent vécues comme un combat contre la montre et la résistance de l'enfant, explique Reem Raouda dans make it. Selon l'étude qu'elle a menée sur les enfants qu'elle a côtoyés, il existe une "tendance claire" : "Les enfants les plus heureux et les plus équilibrés émotionnellement ont des parents qui suivent une routine prévisible et mettent en place une transition.

L'une des méthodes les plus efficaces pour faciliter cette transition consiste à construire "un pont de la nuit au matin". Pour un enfant, l'annonce du coucher est souvent perçue comme une rupture brutale, une fin d'activité qui coupe son élan créatif ou ludique. En créant ce pont, le parent ne propose plus une fin, mais une simple pause.

© 123RF

Voici comment faire : au lieu de se focaliser sur l'extinction des feux, le parent insiste sur ce qui suivra au réveil. Par exemple, dire "nous finirons ce dessin demain matin" ou "nous nous ferons de grands câlins dès que le soleil se lèvera" permet à l'enfant de se projeter dans l'avenir proche, réduisant ainsi son sentiment de séparation.

Les enfants sont de véritables éponges face au stress de leurs parents. Ceux qui vivent des couchers sereins sont souvent ceux qui ont appris à ne plus s'attacher au déroulement parfait du rituel ou à sa durée exacte. En libérant la pression sur le résultat, l'enfant s'apaise naturellement.

Le succès de cette transition dépend également de la qualité de l'échange. Un cadre apaisé, débarrassé de l'agacement ou de l'autorité rigide, favorise la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Des mots doux, des gestes tendres et une écoute active transforment le passage au lit en une étape rassurante plutôt qu'en une contrainte subie. En adoptant cette vision du pont, le coucher n'est plus une épreuve de force, mais une transition douce qui prépare l'enfant à retrouver le monde et ses parents quelques heures plus tard, avec confiance et enthousiasme.