Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 18 février 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 18 février fera-t-il un, voire deux nouveaux millionnaires comme lors des précédents rendez-vous ? Les résultats seront connus vers 20h30.

Ce mercredi 18 février 2026, la Française des jeux propose deux millions d'euros pour son nouveau tirage du Loto. Deux millions d'euros ont beau être l'équivalent de 1 400 smic environ, cette cagnotte n'en reste pas moins la plus petite qui puisse être mise en jeu. Il ne devrait donc pas y avoir foule ce soir pour tenter de trouver les résultats Loto. Une bonne nouvelle néanmoins pour les participants qui auront davantage de chance de repartir avec l'un des 10 codes LOTO permettant de remporter 20 000 euros.

Ces codes sont tirés au sort lors de chaque tirage Loto. Mais les joueurs ne peuvent malheureusement pas les choisir. C'est donc le plus grand des hasards qui fait d'un joueur un vainqueur. Quoi qu'il en soit, tous les résultats Loto gagnants de ce mercredi soir seront dévoilés avant 21 heures sur TF1, le site de la Française des jeux et votre site préféré, Linternaute.com :

Y a-t-il un Super Loto prochainement prévu ?

La réponse est un grand oui ! Alors que les afficionados de ce jeu de hasard ont pu savourer l'excitation de participer à un Super Loto la semaine dernière, vendredi 13 oblige, la FDJ annonce déjà sur son site qu'elle compte bien récidiver en mars prochain. L'occasion ? Tout simplement un nouveau vendredi 13. Une date qui, selon la rumeur, porterait malchance. Pour la Française des jeux et ses joueurs, c'est donc une véritable aubaine pour tester son karma et contrer plus que tout la malédiction. Reste que comme pour n'importe quel tirage Loto, un joueur qui ne cochera qu'une combinaison classique disposera d'une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat gagnant.

Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour essayer de remporter le Super Loto du vendredi 13 mars 2026. Treize millions d'euros seront mis en jeu pour l'occasion. Mais pas seulement ! Comme pour le dernier Super Loto en date, ce ne seront pas 10, mais bien 50 codes LOTO à 20 000 euros qui seront tirés au sort. De fait, la grille sera vendue un peu plus cher qu'en temps normal : comptez 3 euros, contre 2,20 euros. Mais après tout, en cas de victoire, le jeu en aura clairement valu la chandelle ! À noter que ce Super Loto ne sera pas le dernier de l'année, un vendredi 13 est en effet inscrit sur la page du mois de novembre du calendrier de l'année 2026.