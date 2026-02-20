Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 20 février, c'est 130 millions d'euros !

EUROMILLIONS. L'Euromillions a 130 millions d'euros à offrir à un éventuel gagnant ce vendredi 20 février ! La somme fait rêver et il est encore temps de tenter sa chance.

Il suffit de choisir sept numéros pour remporter 130 millions d'euros. Encore faut-il trouver les bons, mais la victoire est accessible à tous ! Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 20 février 2026 met en jeu une somme très alléchante qui risque de pousser plusieurs Français à tenter leur chance.

Pour jouer à l'Euromillions, c'est très simple : il faut choisir cinq numéros compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoiles entre 1 et 12 et vérifier au moment du tirage si la grille jouée correspond au résultat qui, rappelons-le, est totalement dû au hasard. Chaque grille mise en jeu est une chance de plus de remporter le jackpot qui peut se cacher derrière 139 838 160 combinaisons possibles selon les calculs de la Française des jeux.

Si les superstitieux ont la possibilité de choisir un par un les numéros sur lesquels ils souhaitent miser, pour les moins inspirés il est possible de faire confiance au hasard en jouant une grille "flash" avec des numéros et des étoiles sélectionnés aléatoirement.

Une grille composée de cinq numéros et deux étoiles coûte 2,50€. Mais il est possible d'augmenter ses chances en jouant plusieurs grilles ou en recourant à une grille "flash multiple" qui permet de choisir jusqu'à dix numéros et douze étoiles. Des options qui chiffrent vite pour les joueurs.

Trois possibilités pour jouer à l'Euromillions

Mais ne vous faites pas surprendre ! La clôture des prises de jeu est fixée à 20h15 ce vendredi soir. Au-delà de cet horaire, les grilles seront enregistrées pour le tirage suivant. Les résultats officiels seront communiqués à partir de 21 heures, après la certification du tirage par un commissaire de justice.

Pour rappel, il est possible de jouer en se rendant dans un point de vente FDJ aux heures d'ouverture. Mais ce n'est pas la seule option pour tenter de décrocher le jackpot. Vous pouvez aussi jouer en ligne depuis le site de la FDJ, ou bien depuis l'application mobile FDJ. Elle est disponible sur Android et iOS. En jouant en ligne, vous pouvez valider votre grille même si vous n'êtes pas disponible lors des heures d'ouverture des détaillants, un avantage de poids si votre emploi du temps ne vous permet pas de vous déplacer.