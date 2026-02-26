Sable du Sahara : le ciel change de teinte, un prochain épisode plus intense déjà annoncé

L'épisode de sable du Sahara se poursuit en France ce jeudi 26 février. Le ciel a pris des couleurs ocres par endroits, même si l'intensité du phénomène reste modérée. Il pourrait cependant être suivi d'un prochain plus notable.

La France connait un retour de la douceur et du soleil suite à une masse d'air chaude venue du Maghreb et d'Espagne. Ce flux de sud transporte aussi du sable du Sahara. Mercredi, le phénomène a été moins visible que prévu, mais le ciel a pu prendre un ton ocre par endroit, notamment dans l'ouest du pays. Ce jeudi, au lever du soleil, cette teinte pouvait être davantage observable localement. "La concentration en particules fines sera bien élevée en altitude ce jeudi du sud-ouest au nord du pays", précise La Chaîne Météo.

L'épisode, commencé mardi et d'intensité modérée, doit durer jusqu'à "au moins jusqu'à vendredi". Un léger dépôt au sol pourrait apparaitre vendredi suite aux averses annoncées sur le nord-ouest du pays, s'étendant jusqu'à la région parisienne. Les poussières peuvent alors se déposer sur les voitures ou sur les mobiliers de jardin. La qualité de l'air peut aussi se retrouver légèrement altérée : Atmo France, qui surveille ce paramètre, la qualifie actuellement de "moyenne", mais n'altérant pas les activités extérieures.