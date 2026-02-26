Sable du Sahara : le ciel change de teinte, un prochain épisode plus intense déjà annoncé
L'épisode de sable du Sahara se poursuit en France ce jeudi 26 février. Le ciel a pris des couleurs ocres par endroits, même si l'intensité du phénomène reste modérée. Il pourrait cependant être suivi d'un prochain plus notable.
La France connait un retour de la douceur et du soleil suite à une masse d'air chaude venue du Maghreb et d'Espagne. Ce flux de sud transporte aussi du sable du Sahara. Mercredi, le phénomène a été moins visible que prévu, mais le ciel a pu prendre un ton ocre par endroit, notamment dans l'ouest du pays. Ce jeudi, au lever du soleil, cette teinte pouvait être davantage observable localement. "La concentration en particules fines sera bien élevée en altitude ce jeudi du sud-ouest au nord du pays", précise La Chaîne Météo.
L'épisode, commencé mardi et d'intensité modérée, doit durer jusqu'à "au moins jusqu'à vendredi". Un léger dépôt au sol pourrait apparaitre vendredi suite aux averses annoncées sur le nord-ouest du pays, s'étendant jusqu'à la région parisienne. Les poussières peuvent alors se déposer sur les voitures ou sur les mobiliers de jardin. La qualité de l'air peut aussi se retrouver légèrement altérée : Atmo France, qui surveille ce paramètre, la qualifie actuellement de "moyenne", mais n'altérant pas les activités extérieures.
Des #sables du #Sahara sont remontés dans l'atmosphère depuis le Maroc jusque sur l'ouest de la France, poussés par les vents du sud. Si certains épisodes ont parfois été plus marqués, celui-ci à coloré le ciel en jaune jusque sur la pointe bretonne ????Oeil_du_cosmos(Instagram) pic.twitter.com/Ks7fYQFYad— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 25, 2026
Un épisode plus intense la semaine prochaine ?
Si l'ouest est particulièrement touché, du sud-ouest jusqu'à la Bretagne et la Normandie, le sable du Sahara va se diriger progressivement vers le nord-est. La Corse et un petit quart sud-est, du Gard aux Alpes-Maritimes jusqu'à la Haute-Savoie environ, devraient être épargnés. Ce phénomène n'est pas exceptionnel pour la saison.
Si la densité de cet épisode est assez modérée, il devrait laisser place à une autre remontée de sable du Sahara plus notable la semaine prochaine. Selon les données SKIRON du groupe de modélisation atmosphérique et de prévisions météorologiques de l'université d'Athènes en Grèce, "un pic est probable en France - notamment dans les régions du sud-ouest - au début de la semaine prochaine", soit autour du 2 et 3 mars, rapporte TF1. Ce dernier devrait être facilement observable avec un ciel brumeux, voire une visibilité réduite, ainsi que des levers et couchers de soleil très ocres. Les dépôts sur le sol et les voitures varieront selon les précipitations. Ces prévisions restent à confirmer.
10:00 - Quelles prévisions pour ce jeudi ?
Ce jeudi, le sable du Sahara continue à traverser la France. Selon La Chaine Météo, il se déplace "du sud-ouest au nord du pays" avec "une concentration en particules fines bien élevée en altitude".
Ce matin, au lever du #soleil, vous avez peut-être remarqué un ciel d'aspect jaunâtre, laiteux...il s'agit du #sable du #Sahara, dont la concentration en particules fines sera bien élevée en altitude ce jeudi du sud-ouest au nord du pays. pic.twitter.com/XEjwsMFyl4— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 26, 2026
09:30 - Un ciel jaunâtre au lever du jour
Si l'épisode reste limité, le ciel a pris par endroit une couleur jaunâtre au lever du soleil, notamment dans le nord-ouest de la France. Des images en ont témoigné. "Ces poussières filtrent la lumière du soleil, en diffusant surtout les couleurs chaudes (orange, rouge, rose), ce qui donne ce ciel spectaculaire au lever du jour", rappelle Météo Basse-Normandie.
☀️ [CIEL ORANGE/ROUGE CE MATIN] ☀️— ☀️Chris de Météo Basse-Normandie☀️ (@NormandieMeteo) February 26, 2026
⁉️ Cela est dû à quoi exactement ?
Ce lever du jour aux teintes rouge-orangées est très probablement lié à la présence de sable du Sahara dans l’atmosphère.
➡️ Des particules fines de poussière saharienne ont été transportées jusqu’à notre… pic.twitter.com/eYoMfLMlvF
09:20 - Un retour du sable du Sahara à plus forte intensité début mars
Les concentrations de cet épisode de sable du Sahara restent assez faibles, mais cela pourrait changer. Dès la semaine prochaine, une nouvelle remontée de ces poussières est annoncée, comme le rapporte TF1 qui se rapporte aux données SKIRON du groupe de modélisation atmosphérique et de prévisions météorologiques de l'université d'Athènes en Grèce. "Un pic est probable en France - notamment dans les régions du sud-ouest - au début de la semaine prochaine", donc autour du 2 et 3 mars. Cet épisode devrait être visible, notamment dans le ciel par un aspect laiteux, réduisant la visibilité ainsi qu'au moment des levers et couchers de soleil avec une teinte ocre. La tenue au sol dépendra des précipitations. Les prévisions peuvent encore évoluer, mais les spécialistes attendent "à ce stade un épisode notable et localement fort de poussières sur certaines parties de la France" la semaine prochaine.
25/02/26 - 23:42 - Le sable du Sahara dans le ciel, un phénomène synonyme de printemps ?
Ce phénomène de sable du Sahara qui arrive dans le ciel européen et français est caractéristique de l'arrivée du printemps. Comme le relève Météo-Paris.com, si le début du printemps est une période plutôt favorable, c'est parce que des gouttes froides isolent régulièrement la péninsule Ibérique à cette période de l'année et que les remontées chaudes en provenance du Maghreb sont fréquentes. Ainsi, les années précédentes, un tel phénomène de remontée de sable du Sahara a pu être observé les 17 février, 3 et 20 mars 2025, les 30 mars et 6 avril 2024, le 20 février 2023 et les 16 et 26 mars 2022.
Plusieurs épisodes de sable du Sahara ont déjà été observés en France. Ce n'est pas exceptionnel en fin d'hiver et début de printemps, l'atmosphère pouvant être propice à ces remontées. Un épisode particulièrement remarquable s'était produit le 6 février 2021.