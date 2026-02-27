Résultat Euromillions : le tirage du vendredi 27 février 2026 dévoilé, le jackpot a-t-il été remporté ?

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 février 2026 a-t-il fait un grand vainqueur ? Les résultats sont enfin connus ! Ne reste plus qu'à savoir si les 159 millions d'euros ont été remportés...

Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 février 2026 a eu lieu. Pas moins de 159 millions d'euros étaient mis en jeu. La "faute" au méga jackpot de 130 millions d'euros proposé il y a une semaine et qui n'avait toujours pas trouvé preneur. Après le code My Million, dont on sait qu'il a été remporté en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le reste du résultat Euromillions a été dévoilé. On sait d'ores et déjà qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur ce vendredi soir. Tous les résultats Euromillions sont mis à disposition ci-dessous :

Tirage du vendredi 27 février 2026 14 - 24 - 27 - 39 - 42 6 10

MyMillion : LQ 197 7609

Qu'est-ce que le code My Million tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions ?

Il est à présent possible de tenter sa chance pour le prochain tirage Euromillions. Près de 174 millions d'euros seront mis en jeu. Comme lors de chaque rendez-vous, il y aura forcément un millionnaire grâce au My Million ! Ce code composé de deux lettres et sept chiffres n'est pas un code que l'on peut choisir soi-même. Il peut toutefois permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est donc tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. Car trouver les résultats Euromillions n'est pas donné à tout le monde.

Avec une chance sur très exactement 139 838 160 en ne jouant qu'une combinaison classique, remporter un tirage Euromillions relève de l'impossible. Alors, pour motiver les troupes, la Française des jeux promet un millionnaire dans l'Hexagone à chaque rendez-vous. Notons cependant que la forte participation au tirage du jour a dû diminuer les chances de chacun de remporter le My Million. Mais heureusement, la plupart des participants avaient avant tout en tête l'énorme jackpot mis en jeu au tirage Euromillions.