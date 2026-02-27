Résultat Euromillions : le tirage du vendredi 27 février 2026 dévoilé, le jackpot a-t-il été remporté ?
EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 février 2026 a-t-il fait un grand vainqueur ? Les résultats sont enfin connus ! Ne reste plus qu'à savoir si les 159 millions d'euros ont été remportés...
Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 février 2026 a eu lieu. Pas moins de 159 millions d'euros étaient mis en jeu. La "faute" au méga jackpot de 130 millions d'euros proposé il y a une semaine et qui n'avait toujours pas trouvé preneur. Après le code My Million, dont on sait qu'il a été remporté en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le reste du résultat Euromillions a été dévoilé. On sait d'ores et déjà qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur ce vendredi soir. Tous les résultats Euromillions sont mis à disposition ci-dessous :
Tirage du vendredi 27 février 2026
Qu'est-ce que le code My Million tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions ?
Il est à présent possible de tenter sa chance pour le prochain tirage Euromillions. Près de 174 millions d'euros seront mis en jeu. Comme lors de chaque rendez-vous, il y aura forcément un millionnaire grâce au My Million ! Ce code composé de deux lettres et sept chiffres n'est pas un code que l'on peut choisir soi-même. Il peut toutefois permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est donc tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. Car trouver les résultats Euromillions n'est pas donné à tout le monde.
Avec une chance sur très exactement 139 838 160 en ne jouant qu'une combinaison classique, remporter un tirage Euromillions relève de l'impossible. Alors, pour motiver les troupes, la Française des jeux promet un millionnaire dans l'Hexagone à chaque rendez-vous. Notons cependant que la forte participation au tirage du jour a dû diminuer les chances de chacun de remporter le My Million. Mais heureusement, la plupart des participants avaient avant tout en tête l'énorme jackpot mis en jeu au tirage Euromillions.
23:18 - Quid des vainqueurs du quatrième rang ?
Derniers vainqueurs de taille de ce tirage Euromillions, les gagnants du quatrième rang. Pour avoir réussi à trouver quatre des cinq chiffres et les deux étoiles, ils empochent ce vendredi soir 1 014,90 euros. Soixante-seize grilles se trouvent dans cette situation au niveau européen, dont 23 en France.
22:43 - Pas moins de neuf gagnants du troisième rang au tirage Euromillions ce soir !
Si 31 grilles ont été cochées correctement des cinq bons chiffres, mais d'aucun des bons numéros étoile, neuf d'entre elles l'ont été en France. Leurs propriétaires repartent chacun avec 7 988,60 euros. De quoi retenter sa chance 3 195,44 fois au tirage Euromillions !
22:16 - Quel est le plus gros gain remporté lors de ce tirage Euromillions ?
Si personne n'a trouvé la totalité des résultats Euromillion ce vendredi, certaines grilles ont tout de même été cochées correctement des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile en France - elles sont 14 en tout au niveau européen. Chacune permet à son détenteur d'empocher 75 686,50 euros.
21:52 - Y a-t-il eu un grand vainqueur au tirage Euromillions de ce 27 février ?
Bonne ou mauvaise nouvelle ? La réponse est négative. Et personne n'ayant trouvé le résultat Euromillion ce vendredi, le jackpot va être remis en jeu la semaine prochaine ! Ce seront 174 millions d'euros qui seront alors mis en jeu...
Régulièrement, la Française des jeux et ses homologues européens proposent des méga jackpots pour pimenter un peu les traditionnels tirages Euromillions organisés chaque mardi et vendredi. Au menu : 130 millions d'euros sont généralement mis en jeu. Les joueurs ont possibilité de tenter leur chance moyennant 2,50 euros minimum. Faute de vainqueur, le gros lot est remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires ajoutés à chaque nouveau rendez-vous !