Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 28 février 2026, 5 millions d'euros à remporter

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce samedi 28 février 2026. 5 millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ. Peut-être une occasion pour les participants de remporter une belle somme d'argent.

Ce samedi 28 février, la FDJ met en jeu la somme de 5 millions d'euros dans un nouveau tirage du Loto. 5 millions, ce n'est pas une petite somme ! Il y a largement de quoi se faire plaisir, et peut-être même faire de très beaux cadeaux à vos proches !

Pour jouer au tirage du Loto ce samedi soir, il vous suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille simple est de 2,20 euros.

Pour jouer, rendez-vous sur le site internet, l'application ou dans un bureau de tabac avant 20 h 15. Comme d'habitude, les résultats seront connus dans la soirée. Bonne chance à toutes et à tous !

Pour les participants qui doutent de trouver la bonne combinaison, sachez qu'il est possible de gagner de l'argent en trouvant quelques bons chiffres. Les plus chanceux pourraient ainsi remporter quelques euros, voire des dizaines, des centaines ou des milliers d'euros.

N'oubliez pas toutefois que le Loto est un jeu de hasard et ne se prête pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages. Il est donc impossible de donner des pronostics précis et fiables. Bonne chance à toutes et à tous !