C'est urgent : tous vos virements sont à vérifier cette semaine, une nouvelle règle peut tout bloquer

Voici ce qu'il faut vérifier pour éviter tout blocage de vos paiements ces prochains jours.

Mieux vaudra se connecter à son espace bancaire ces prochains jours, sous peine de voir des virements ne pas être effectués, et d'être rappelé par vos créanciers ! La nouvelle règlementation européenne sur les virements entre en vigueur le jeudi 9 octobre. Elle vise à renforcer la sécurité de tous les virements SEPA, qu'ils soient classiques ou instantanés et de lutter contre les fraudes consistant à donner de fausses coordonnées bancaires. Cela va donc dans le bon sens mais cela aura rapidement un impact sur la gestion de votre budget.

Quel est le changement ? Lors de la saisie d'un virement, votre banque devra désormais vérifier auprès de l'établissement du bénéficiaire que l'IBAN et le nom que vous avez indiqués correspondent bien à ceux du titulaire du compte destinataire. Ce contrôle, appelé "Verification of Payee" (VOP), ne prendra que quelques secondes mais permettra de déjouer de nombreuses arnaques basées sur l'usurpation d'identité ou la manipulation de RIB. Au moment de faire votre virement et de le valider, vous pourrez voir apparaître quatre types de messages sur votre écran :

"Correspondance exacte" : le nom et l'IBAN concordent, vous pouvez confirmer le virement sans risque.

"Correspondance partielle" : le nom est proche mais pas totalement identique à celui associé à l'IBAN. Votre banque vous indiquera le nom exact pour vous aider à décider si vous voulez poursuivre l'opération.

"Non-correspondance" : le nom ne correspond pas du tout à l'IBAN. Vous serez alerté avant de confirmer le virement, à vos risques et périls.

"Vérification impossible" : pour une raison technique, le contrôle n'a pas pu être effectué. Vous pourrez choisir d'annuler ou de maintenir malgré tout le virement.

Bien que vous restiez libre d'exécuter le paiement dans tous les cas, ces alertes vous permettront de vérifier avant de valider un virement vers un destinataire inconnu ou douteux. Mieux vaut donc être vigilant dès la saisie des coordonnées d'un nouveau bénéficiaire !

Mais au-delà de ces précautions lors de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire, cette nouveauté va aussi vous contraindre à une démarche importante : la vérification de tous vos bénéficiaires déjà enregistrés ! En effet, il est fort probable que certains d'entre eux soient libellés de façon trop imprécise pour passer avec succès le nouveau contrôle de concordance entre le nom et l'IBAN. La Fédération Bancaire Française recommande ainsi d'éviter les libellés trop vagues comme "Maman" ou "Electricien" pour ne pas risquer un message de non-concordance au moment d'effectuer le virement. Privilégiez les noms et prénoms complets des récipendiaires.

Pensez par exemple aux bénéficiaires que vous avez pu enregistrer il y a longtemps avec juste un prénom, un surnom ou le nom d'une entreprise sans mention de la forme juridique (SARL, SA, etc). Tous ces libellés seront source de messages d'alertes voire de blocages purs et simples à compter dès ce 9 octobre.

Cette vérification du bénéficiaire ne sera toutefois pas systématique pour les virements vers des pays hors de l'espace économique européen comme le Royaume-Uni et la Suisse, ou vers les collectivités françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).