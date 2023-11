Voici pourquoi vos paiements sans contact sont si souvent rejetés, même en dessous de 50 euros

C'est l'un des mystères du paiement sans contact : il n'est pas toujours possible de payer sans taper son code confidentiel, même pour des petites sommes. Cela vient-il de votre banque ou de votre carte bancaire ?

"Paiement refusé". Deux mots qui hantent les esprits au moment de passer en caisse. Mais finie la gêne, c'est presque devenu courant. En cause : le paiement sans contact. 90% des Français l'utilisent mais doivent souvent composer avec ses aléas… qui n'en sont pas vraiment. Quand la machine demande d'insérer sa carte après un refus de sans contact, ce n'est pas dû au hasard !

Tous les Français le savent : pour payer sans avoir à taper son code secret, il ne faut pas que le montant dépasse 50€. En revanche, très peu connaissent les autres règles qui existent.

Il n'est pas possible d'enchaîner autant de paiements sans contact que souhaité, question de sécurité. Mais les banques ne l'expliquent pas et la réglementation est difficile à trouver. Le cadre général est facile : si un paiement sans contact inférieur à 50€ vous est refusé, c'est que vous avez soit dépassé un plafond d'achats cumulés, soit effectué un trop grand nombre de transactions sans insérer votre carte.

Cependant, toutes les banques n'appliquent pas les mêmes règles. Voici à quel moment vous êtes obligé d'insérer votre carte bancaire dans le TPE pour payer, même en dessous de 50€ :

Banque Postale : dépassement du plafond de 80€ d'achats cumulés, par jour

: dépassement du plafond de 80€ d'achats cumulés, par jour BNP : 5 paiements sans contact consécutifs par jour, qu'importe le montant total

: 5 paiements sans contact consécutifs par jour, qu'importe le montant total CIC : dépassement du plafond de 100€ d'achats cumulés, par jour

: dépassement du plafond de 100€ d'achats cumulés, par jour Crédit Agricole : 5 paiements sans contact consécutifs par jour, qu'importe le montant total

: 5 paiements sans contact consécutifs par jour, qu'importe le montant total Crédit Mutuel : dépassement du plafond de 100€ d'achats cumulés, par jour

: dépassement du plafond de 100€ d'achats cumulés, par jour

Les autres banques sont restées opaques sur le sujet. La Banque Populaire et la Caisse d'Epargne ont répondu à Linternaute que ce sont "nos petits secrets de fabrication." "Je ne vous donnerai pas les algorithmes" qui décident quand il faut taper son code secret, nous a retoqué Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments chez BPCE. De son côté, la Société Générale n'a pas donné suite à notre demande d'informations.

Plus globalement, les banques sont tenues d'appliquer la réglementation décidée par l'Union européenne : dès que le montant cumulé des derniers achats en sans contact dépasse 150€ ou que plus de 5 paiements sans contacts ont été enchaînés, le code confidentiel doit être demandé. Au-delà de ces principes, toutes affirment que des contrôles aléatoires peuvent, en plus, être effectuées. Le code de CB peut donc être demandé à tout moment.