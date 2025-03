F1. GP d'Australie 2025 : Hamilton, heure, grille... Une première course gâchée par une invitée surprise ?

Ce week-end, le coup d'envoi de la 75e saison de Formule 1 est donné en Australie. Dimanche, des conditions météorologiques dantesques pourraient perturber le premier grand prix de la saison tant attendu avec Lewis Hamilton chez Ferrari.

L'heure de la reprise a sonné pour la Formule 1. Ce week-end, le paddock de la Formule 1 pose ses bagages en Australie, à Melbourne pour le premier grand prix d'une saison très attendue. Après une saison dernière riche en renversements, la saison 2025 s'annonce très prometteuse. Avant le grand bouleversement de 2026 et la nouvelle réglementation, Red Bull et Max Verstappen semblent enfin faillibles. En effet, l'écurie McLaren a déjoué les pronostics en remportant le championnat des constructeurs grâce à ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri. Après les essais hivernaux qui se sont déroulés entre le 26 et le 28 février, McLaren a impressionné par ses progrès, concrétisés par le doublé de ses pilotes lors des qualifications à Melbourne. En effet, Norris et Piastri occuperont la première ligne de la grille ce dimanche matin, devant l'ogre Verstappen.

Ce dimanche, la pluie s'annonce comme l'invitée surprise de ce Grand Prix d'Australie, promettant une épreuve renversante et haletante sur l'Albert Park Circuit. Le paddock s'attend à une course chaotique : "J e pense que ce sera un véritable chaos demain, a-t-il déclaré. C'est un circuit urbain, il y a six rookies en piste et une grosse quantité de pluie qui est attendue", a déclaré l e directeur de l'écurie Racing Bulls, Laurent Mekies. S'il faut remonter à 2003 pour voir un premier grand prix ayant débuté sous la pluie, il faut remonter à 1954 pour voir une course entièrement disputée sous des conditions humides. Sur la grille, la course pourrait tourner au baptême de feu pour les six nouveaux pilotes.

Dernier tour de piste pour Lewis Hamilton ?

Une arrivée qui a chamboulé le monde de la Formule 1. Cet hiver, Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Pilote le plus titré de tous les temps, à égalité avec Michael Schumacher, le Britannique a l'occasion d'écrire une belle histoire. En effet, il pourrait remporter un ultime titre mondial chez une écurie qui n'a plus été titrée depuis 15 ans. Si Ferrari a impressionné lors de la Q1, l'écurie italienne a baissé le pied finalement. Charles Leclerc et son nouveau coéquipier partiront en quatrième ligne.

Un nouveau français dans le paddock

Cette saison, la jeunesse prend le pouvoir en Formule 1. Si Liam Lawson (23 ans), Gabriel Bortoleto (20 ans), Oliver Bearman (19 ans), Jack Doohan (22 ans), Andrea Kimi Antonelli (18 ans) ont rejoint le paddock, un autre coureur tricolore rejoint Pierre Gasly et Esteban Ocon. Cet hiver, le jeune Isack Hadjar (20 ans) a rejoint l'écurie Racing Bulls, remplaçant le Néo-Zélandais Liam Lawson, promu pour remplacer le Mexicain Sergio Perez chez Red Bull, l'écurie mère. 11e des qualifications, le pilote Français a un avenir prometteur, comme l'a confirmé son ingénieur Christophe Perrin : " Isack est le garçon qui a le plus de capacités parmi ceux que j'ai côtoyés, même devant Sebastian Vettel. Il est l'un des seuls qui a réussi à me faire me questionner sur certains aspects d'ingénierie. Il est doté d'une énorme intelligence de course et d'une bonne compréhension des pneus".

À quelle heure débute le Grand Prix d'Australie en Formule 1 ?

Le départ du Grand Prix d'Australie sera donné ce dimanche 16 mars à 5h00 (heure française) à Melbourne sur l'Albert Park Circuit.

Sur quelle chaîne regarder le Grand Prix d'Australie en Formule 1 ?

Détenteur des droits TV de la Formule 1, Canal+ diffusera le Grand Prix d'Australie.

Comment suivre le Grand Prix d'Australie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en Australie sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelle est la grille de départ du Grand Prix d'Australie en Formule 1 ?

Après les qualifications, voici la grille de départ pour le Grand Prix d'Australien en Formule 1 :

Lando Norris - McLaren Oscar Piastri - McLaren Max Verstappen - Red Bull George Russell - Mercedes Yuki Tsunoda - Racing Bulls Alex Albon - Williams Charles Leclerc - Scuderia Ferrari Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari Pierre Gasly - Alpine Carlos Sainz - Williams Isack Hadjar - Racing Bulls Fernando Alonso - Aston Martin Lance Stroll - Aston Martin Jack Doohan - Alpine Gabriel Bortoleto - Stake Sauber Kimi Antonelli - Mercedes Nico Hulkenberg - Stake Sauber Liam Lawson - Red Bull Esteban Ocon - Haas Oliver Bearman - Haas

Quels sont les pronostics du Grand Prix d'Australie en Formule 1 ?

Voici les côtes des favoris et des Français pour remporter le premier Grand Prix de la saison en Formule 1 :