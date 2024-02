Se garer près d'un passage piétons peut coûter 575 euros, voici la règle à connaître absolument

De nombreux automobilistes l'ignorent mais garer son véhicule à proximité d'un passage piétons peut coûter très cher.

Le manque de places de stationnement dans les villes pousse parfois les automobilistes à se garer un peu n'importe où. Pour ne pas tourner en rond plusieurs minutes, certains sont prêts à risquer une amende en garant leur véhicule sur une place réservée aux taxis, aux livraisons, aux transporteurs de fonds et même parfois sur celles destinées aux personnes à mobilité réduite. Il y a aussi ceux qui s'arrêtent sur un trottoir ou sur un passage piétons, obligeant ces derniers à contourner la voiture pour traverser la route. Les conducteurs savent qu'il est interdit de stationner sur ces emplacements mais le font en connaissance de cause. Mais il arrive parfois de garer sa voiture sur une place que l'on croyait autorisée et qui en fait ne l'est pas.

C'est notamment le cas du stationnement à côté des passages piétons. Car oui, si la loi punit les automobilistes qui se garent sur les larges bandes blanches horizontales, elle sanctionne également ceux qui stationnent à proximité des passage cloutés. C'est assez nouveau, mais depuis le début de l'année 2020 il est formellement interdit de garer son véhicule à moins de 5 mètres en amont d'un passage piétons, sauf s'il s'agit d'une place de stationnement délimitée par un marquage au sol. Par exemple, sur une chaussée sans marquage au sol pour stationner, se garer avant un passage piétons est autorisé à la seule condition de laisser une distance de cinq mètres entre le pare-chocs de votre voiture et le début des bandes blanches.

Stationner à moins de cinq mètres en amont d'un passage piétons sans emplacement prévu à cet effet revient au même que de se garer sur un passage piétons. Le stationnement est alors considéré comme "très gênant" car il diminue le champ de vision des automobilistes lorsqu'ils approchent des passages piétons. Cette infraction est passible d'une amende de 4ème classe d'un montant de 135 euros, et la douloureuse peut s'élever jusqu'à 575 euros en cas de dépassement du délai de paiement. Le risque de voir son véhicule emmener à la fourrière existe également, ce qui représente là aussi une dépense significative.

Pour renforcer la sécurité aux abords des passages piétons, lieux de trop nombreux accidents corporels, toutes les villes de France n'ont désormais plus le droit, depuis trois ans, de proposer de nouvelles places de stationnement – on parle donc là de celles délimitées par des traits discontinus – à moins de 5 mètres avant un passage piétons. Et toutes celles déjà existantes devront être supprimées par la voirie d'ici le 31 décembre 2026. Le tout dans le souci d'améliorer la visibilité des automobilistes vis-à-vis des piétons et de permettre à ces derniers de traverser la route plus sereinement.