Mettre des sachets de thé dans sa voiture : l'astuce inédite bien pratique en hiver

Un expert automobile encourage les automobilistes à se servir de sachets de thé quand il fait froid.

Des millions de Français en boivent chaque jour. Boisson aux mille parfums, le thé compte beaucoup d'adeptes dans l'Hexagone même s'il n'est évidemment pas aussi populaire qu'en Angleterre. En plus, inversement au café, le thé a de nombreux bienfaits pour la santé, comme par exemple le fait de réduire la probabilité de faire un accident cardio-vasculaires, de freiner le déclin cognitif ou de diminuer le risque de diabète. Mais il n'y a pas que sur l'homme que le thé a des vertus. C'est beaucoup moins connu, mais cette plante, essentiellement cultivée en Asie, peut également être très utile pour éviter un problème courant sur la route en hiver.

Il existe une période de l'année, approximativement entre les mois d'octobre et avril, durant laquelle les automobilistes ont maille à partir avec un phénomène qui se produit lorsque les températures extérieures se rafraîchissent. L'humidité se transforme alors en buée qui vient se déposer sur les vitres des voitures et priver les conducteurs de visibilité pour conduire. Il n'y a pas d'autres solutions pour s'en débarrasser que d'attendre que l'air des aérateurs se réchauffe, ce qui peut prendre un peu de temps. C'est rageant quand on sait à quel point chaque minute compte le matin pour ne pas arriver en retard à l'école ou sur son lieu de travail.

© 123 RF © Masoud Rezaeipoor Lasaki

Une astuce toute simple peut pourtant éviter ce genre de situation pénible. C'est un expert dans un service de nettoyage de véhicules qui l'a partagée sur les réseaux sociaux. Ben Pitcher, employé au sein de la société DPF Experts, encourage tous les automobilistes à utiliser du thé dès que le froid s'installe dans nos villes. Cet Anglais (hasard ou pas...) conseille de déposer plusieurs sachets de thé dans son véhicule, principalement sur la planche de bord, au plus près du pare-brise. Les sachets de thé sont des absorbeurs d'humidité naturels. En les disposant un petit peu partout dans l'habitacle, ils vont capter l'humidité avant que celle-ci n'ait le temps de se déposer sur les surfaces vitrées.

Il n'y a rien d'autre à faire. Et cette méthode est encore plus économique quand on sait que les sachets déjà utilisés pour préparer une infusion sont également efficaces, voire même plus selon certains conducteurs qui ont réagi au post de notre spécialiste. Il est évidemment recommandé de changer régulièrement les sachets de thé afin qu'ils conservent tout leur pouvoir absorbant. Cette petite astuce vous fera gagner quelques minutes le matin. Elle peut même vous éviter une amende de 135 euros, la sanction prévue pour les automobilistes qui, trop pressés, prennent la route avec un pare-brise sans visibilité. Ça peut donc coûter cher et c'est surtout un comportement dangereux.