C'est le "marathon des radars" jusqu'au 13 avril - méfiez-vous si vous conduisez sur toutes ces routes

De nombreux automobilistes français sont concernés par le marathon des radars, une grande opération de sécurité routière qui se tient cette semaine dans un pays frontalier.

Faites attention si vous prenez la route entre le 7 et le 13 avril. Depuis lundi, le "marathon des radars" a débuté près de chez nous. Pendant une semaine, la police locale va multiplier les contrôles sur des tronçons de route particulièrement accidentogènes et dans les zones à risques comme devant les écoles, les maisons de retraite et les hôpitaux. Le nombre de radars mobiles déployés pour traquer les automobilistes trop pressés est également en forte hausse. Cette grande opération policière a pour objectif de rappeler aux automobilistes l'importance de respecter les limitations de vitesse.

Quasiment toutes les régions de l'Allemagne sont concernées. Sur les 16 Länder que compte le pays, seuls ceux de Berlin et de la Sarre ne participent pas à cette campagne de sensibilisation. Certaines régions, comme la Bavière, concentreront leurs efforts uniquement le mercredi 9 avril, la journée principale de cette "Speedweek". Mais nombreuses sont celles qui ont décidé de multiplier les contrôles de vitesse durant sept jours. C'est notamment le cas du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat, deux Länder dans lesquels plusieurs milliers de travailleurs français ont l'habitude de se rendre quotidiennement.

© Robert Poorten - stock.adobe.com

Pour ceux qui ont l'habitude de traverser la frontière pour se rendre de l'autre côté du Rhin, l'ADAC, une association allemande spécialisée dans l'automobile, a recensé les lieux où les radars seront omniprésents jusqu'à dimanche. En Rhénanie-Palatinat, la ville de Trèves, située sur la Moselle à une cinquantaine de kilomètres de la frontière française, participe à l'opération. Mais attention, contrairement aux années précédentes, toutes les préfectures de Rhénanie-Palatinat n'ont pas souhaité communiquer sur l'emplacement des contrôles de vitesse.

Un petit peu plus au sud, dans le Bade-Wurtemberg, on sait que des radars ont été installés à Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Fribourg-en-Brisgau, Heidelberg et Heilbronn. Certaines de ces villes, comme Karlsruhe, située au nord de l'Alsace, et Fribourg-en-Brisgau, à quelques encablures de Colmar, voient passer tous les jours de nombreux automobilistes français. Il leur faudra être particulièrement vigilant au volant cette semaine pour éviter les amendes même si le meilleur moyen d'éviter le flash des radars reste de respecter les limitations de vitesse.

A noter que l'Allemagne n'est pas le seul pays européen à renforcer ses contrôles de vitesse cette semaine. L'Espagne organise également une surveillance accrue de ses routes d'ici au 13 avril. Là-aussi, des radars ont été déployés dans des zones dangereuses où les limitations de vitesse sont souvent dépassées. Comme en Allemagne, beaucoup de conducteurs français ont l'habitude de se rendre en Espagne, pour le travail, les courses ou tout simplement faire du tourisme.