Bison Futé : voici toutes les routes classées rouges ce samedi

Bison Futé a donné ses prévisions de circulation pour le troisième week-end du mois de juillet et notamment les routes à éviter autant que possible pour la journée de samedi.

Le troisième week-end du mois de juillet sera marqué, comme les deux précédents, par un très grand nombre de départs en vacances. Mais on assistera aussi pour la première fois de l'été à de nombreux retours, ce qui provoquera d'autres difficultés de circulation, notamment dans le quart nord-ouest du pays et sur une large bande allant de Narbonne à Nice dans le sud-est. La journée de samedi sera encore une fois, et de loin, la pire du week-end. Pas loin de dix autoroutes, parmi lesquelles les traditionnelles A7, A10 et A11, ont été classées rouges, ce qui sous-entend qu'il sera impossible d'éviter les embouteillages sur certaines tranches horaires.

D'autres ont été classées orange par Bison Futé, couleur attribuée lorsque le centre national d'informations routières prévoit une circulation difficile sur les routes (le rouge étant pour "très difficile"). Si vous faites partie des petits chanceux qui partez en vacances ce samedi 19 juillet, ou alors si le retour à la maison a déjà sonné, voici toutes les informations à connaître avant de prendre la route.

Classées rouges (circulation très difficile) :

A7 de Lyon à Orange (6h-18h)

A7 de Marseille à Orange (10h-17h)

A7 de Orange à Lyon (14h-18h)

A8 de Le Luc à Menton (17h-20h)

A8 de Menton à Le Luc (9h-11h)

A8 de Le Luc à Aix-en-Provence (9h-12h)

A9 de Orange à Narbonne (10h-13h)

A9 de Narbonne à Montpellier (9h-17h)

A10 de Tours à Bordeaux (9h-19h)

A11 de Angers à Nantes (11h-15h)

A11 de Nantes au Mans (10h-16h)

A61 de Narbonne à Toulouse (11h-14h)

A61 de Toulouse à Narbonne (11h-16h)

A71 de Bourges à Orléans (14h-17h)

A75 de Clermont-Ferrand à Béziers (11h-14h)

Nationale 205 du tunnel du Mont-Blanc vers l'Italie (6h-18h)

© ROMAIN DOUCELIN/SIPA

Classées oranges (circulation difficile) :

A1 de Paris à Lille (11h-19h)

A6 de Lyon à Beaune (11h-15h)

A7 de Lyon à Orange (4h-6h et 18h-19h)

A7 de Orange à Marseille (10h-19h)

A7 de Orange à Lyon (11h-14h et 18h-21h)

A8 de Le Luc à Menton (11h-17h et 20h-21h)

A8 d'Aix-en-Provence à Le Luc (11h-15h)

A8 de Menton à Le Luc (8h-9h et 11-19h)

A8 de Le Luc à Aix-en-Provence (8h-9h et 12h-16h)

A9 de Orange à Narbonne (8h-10h et 13h-19h)

A9 de Narbonne à Montpellier (8h-9h et 17h-18h)

A9 de Montpellier à Orange (11h-16h)

A9 de Narbonne vers l'Espagne (11h-15h)

A9 de l'Espagne vers Narbonne (10h-13h)

A10 de Paris à Tours (5h-14h)

A10 de Tours à Bordeaux (7h-9h et 19h-21h)

A10 de Bordeaux à Poitiers (9h-13h)

A10 de Poitiers à Orléans (12h-18h)

A10 de Orléans à Paris (13h-20h)

A11 de Angers à Nantes (10h-11H et 15h-16h)

A11 de Nantes au Mans (9h-10h et 16h-18h)