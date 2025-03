Personne n'y pense : cet oubli quand on fait le plein peut coûter cher

Cette erreur que tous les automobilistes commettent quand ils sont à la station-service peut déboucher sur une grosse amende.

Il n'existe pas de chiffres pour le prouver, mais on ose affirmer que pas loin de 100% des automobilistes bravent un interdit quand ils se rendent dans une station-service ! Le plus souvent sans le savoir, ce qui n'excuse rien... Si vous êtes un minimum observateur, vous avez sans doute déjà vu qu'un règlement est affiché sur chacune des pompes à carburants. C'est une façon d'avertir ou de rappeler à chaque conducteur qu'une station-essence est un lieu potentiellement dangereux et qu'il existe un certain nombre de règles à respecter.

Celle de ne pas fumer une cigarette et de manipuler un briquet quand on fait le plein semble évidente quand on sait le nombre de tonnes de liquides inflammables stockées dans ces lieux où se croisent chaque jour des centaines voire des milliers d'automobilistes. D'autres pratiques interdites sont moins connues. Comme celle d'utiliser son téléphone. Il est parfois tentant d'appeler quelqu'un ou de pianoter sur les touches de son smartphone pour faire passer le temps pendant que le réservoir de notre auto se remplit. Beaucoup le font, c'est pourtant prohibé dans toutes les stations-services. Une amende est même prévue. Mais pour quelle raison ?

Le règlement concernant le téléphone est même beaucoup plus strict. Le simple fait d'avoir son téléphone sur soi à la pompe à essence est prohibé. Même si le risque est extrêmement faible, une simple étincelle provenant d'un téléphone, par exemple lors de l'allumage de l'écran ou d'un appel, pourrait enflammer les vapeurs du carburant et provoquer un incendie.

Par mesure de précaution, la loi interdit donc à toute personne de posséder un smartphone allumé lorsqu'elle se trouve à proximité des pistolets. Même dans votre poche, s'il est allumé, votre smartphone peut vous valoir de recevoir une grosse amende. L'utilisation du téléphone portable dans une station-service est sanctionné par une amende de 135 euros. Évidemment, la probabilité pour que les forces de l'ordre contrôlent l'état de votre téléphone est quasiment nulle. Mais pour éviter tout problème, le mieux est encore de le laisser dans votre véhicule pendant que vous faites le plein.