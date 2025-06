1000 euros de plus : cette prime fait un retour surprise, de nombreux Français sont concernés

Les Français profiteront prochainement d'un coup de pouce supplémentaire pour acheter une voiture électrique.

C'est une surprise, et cette fois-ci elle est plutôt bonne pour les automobilistes. Raboté ces dernières années, le bonus écologique - qui permet de bénéficier d'une aide pour l'achat d'un véhicule électrique - devrait très prochainement être revu à la hausse. Selon le site spécialisé dans les institutions Contexte, un projet de décret, qui doit être soumis au Conseil supérieur de l'énergie le 17 juin, prévoit de changer le mode de financement du bonus écologique. Le gouvernement ne devrait plus le subventionner avec le budget de l'État mais avec les certificats d'économies d'énergie (CEE) financés par les fournisseurs d'énergie eux-mêmes.

Bien heureux d'avoir trouvé une nouvelle source de revenus pour financer le bonus écologique, l'exécutif souhaite en profiter pour augmenter les montants des aides à l'achat pour un véhicule électrique. Ainsi, si vous avez comme projet d'abandonner votre ancien modèle thermique pour rouler plus vert, c'est peut-être bien le moment de franchir définitivement le pas.

Toujours selon Contexte, la prime pour les ménages les plus modestes, ceux des déciles 1 à 5, va passer de 4 000 à 4 200 euros. Mais ce ne sont pas les classes les plus pauvres qui bénéficieront le plus de ce nouveau bonus. Il faut dire que, vu le prix encore élevé des voitures branchées, elles ne sont pas (encore ?) le cœur de cible des constructeurs automobiles.

C'est du côté des classes moyennes supérieures, celles des déciles 6 à 8, que le nouveau barème sera le plus avantageux. Redescendue pour elles à 3 000 euros depuis le début de l'année, la prime serait portée à 4 200 euros, comme pour les ménages les plus pauvres. Un gain de 1 200 euros non négligeable au moment de signer chez le concessionnaire. Pour les foyers les plus aisés, ceux des déciles 9 et 10, l'augmentation du bonus devrait également être significative, passant de 2 000 à 3 100 euros. Si tout se passe comme prévu, le nouveau dispositif d'aides à l'achat d'un véhicule pourrait entré en vigueur pas plus tard que le 1er juillet.

Cette hausse des aides ressemble à un cadeau tombé du ciel pour le marché de l'électrique. Si certains modèles, comme la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech continuent de séduire, les ventes des voitures intégralement électrifiées stagnent, et sont même en baisse de 7% sur les cinq premiers mois de l'année comparé à l'an dernier, même s'il faut nuancer cette tendance compte-tenu du succès du leasing social début 2024. Ce coup de pouce supplémentaire permettra peut-être de relancer la dynamique.