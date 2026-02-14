Ce pays voisin fixe de nouvelles limitations de vitesse sur les routes – les amendes vont flamber

Les Espagnols et les nombreux automobilistes français qui conduisent de l'autre côté des Pyrénées vont devoir s'adapter à de nouvelles limitations de vitesse en 2026.

Il va y avoir du nouveau sur les routes espagnoles en 2026. Le gouvernement a récemment annoncé que les automobilistes devront bientôt respecter de nouvelles limitations de vitesse. En Espagne, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes est fixée à 120 kilomètres/heure, soit 10 de moins qu'en France. L'année dernière, la Direction Générale du Trafic (DGT) avait expérimenté une limitation de vitesse dynamique générée grâce à l'intelligence artificielle. Un algorithme permettait d'ajuster automatiquement la limitation entre 100 et 150 km/h en fonction des conditions de circulation et météorologique sur un tronçon de l'autoroute AP-7, près de Barcelone.

Mais il ne s'agit pas cette fois d'autoriser les conducteurs à rouler plus vite. Au contraire. La suppression des péages payants sur certaines autoroutes historiques ces dernières années a engendré une très forte augmentation du trafic sur les grands axes du pays. Voilà pourquoi les autorités ont voulu adapter les limitations de vitesse sur les secteurs les plus fréquentés, ceux qui présentent les taux d'accidents les plus élevés. Dans toutes les zones retenues, le plus souvent sur les tronçons d'autoroutes à proximité des grandes villes, la nouvelle limitation de vitesse a été fixée à 100 km/heure.

Cette nouvelle mesure va donc uniquement s'appliquer aux endroits où les conditions de circulation le justifient et concernera tous les véhicules, pas seulement les camions. La DGT prévient les conducteurs que la limitation de vitesse en vigueur est celle indiquée par la signalisation, et non celle autorisée généralement par la réglementation espagnole. Par conséquent, tout excès de vitesse sur ces tronçons limités à 100 km/h peut entraîner des amendes et un retrait de points sur le permis de conduire, même sur une autoroute où la limitation de vitesse est traditionnellement de 120 km/h.

En Espagne, le barème des sanctions pour excès de vitesse présente des paliers beaucoup plus larges qu'en France. Ainsi, sur les routes où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h, un excès inférieur à 30 km/h entraîne une amende de 100 euros, peu importe qu'il soit de 1 ou de 29 km/h. Entre 31 et 50 km/h, le montant grimpe à 300 euros, à 400 entre 51 et 60 km/h, à 500 entre 61 et 70 km/h et jusqu'à 600 euros au-delà de 70 km/h. Les fautifs peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de 50 % du montant de l'amende s'il paient dans les 20 jours.

Cela n'empêche pas qu'il vaut mieux éviter de se faire flasher par un radar. C'est pour cela qu'il faut toujours connaître les règles en vigueur du pays dans lequel on conduit, surtout quand, comme en Espagne, les règles viennent de changer.