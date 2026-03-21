4 conducteurs sur 5 sont mal assis en voiture : voici comment bien régler son siège selon les experts

Une récente étude montre que 80 % des automobilistes sont mal installés lorsqu'il conduisent.

Si vous avez des douleurs partout après un long trajet en voiture, il est très probable que votre position de conduite soit mauvaise. Une récente étude réalisée par le TUV, l'organisme de contrôle technique allemand reconnu pour son expertise en sécurité automobile, fait ressortir que 80 % des conducteurs règlent mal leur siège. Une mauvaise posture compromet non seulement votre confort, mais surtout votre sécurité en cas d'accident. Un siège mal réglé peut en effet réduire l'efficacité des ceintures de sécurité et des airbags. Quelques petits ajustements suffisent pourtant pour adopter une bonne position. Voici comment procéder, étape par étape.

Avant de vous asseoir, commencez toujours par régler la distance entre le siège et les pédales. Installez-vous au volant et enfoncez complètement la pédale d'embrayage (ou d'accélérateur si vous roulez en automatique). Vos jambes doivent rester légèrement fléchies, jamais complètement tendues. Veillez également qu'il reste l'espace d'une main à plat entre vos cuisses et le bord du siège. Peu le font, mais le fait de ne pas trop écarter les jambes permet d'actionner les pédales avec force si nécessaire.

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Une fois la distance entre vos jambes et les pédales réglée, prenez quelque secondes pour trouver la meilleure inclinaison du dossier. Une erreur souvent observée est de trop incliner le dossier vers l'arrière. Certains trouvent peut-être la position plus relaxante, ou plus cool, mais elle n'est pas adaptée à la conduite. Il est important redresser le dossier du siège jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.

Le TUV préconise ensuite de tendre les bras au maximum. Pour savoir si votre position est bonne vos poignets doivent pouvoir se poser sur le haut du volant tout en gardant vos omoplates plaquées contre le dossier. Cette position est celle qui garantit un contrôle optimal du véhicule tout en permettant aux airbags de fonctionner correctement en cas de choc (placés trop bas vos bras pourraient être projetés lors du déclenchement des coussins !).

Ce n'est pas fini. Il reste un dernier réglage à effectuer, trop souvent négligé par les automobilistes. Celui de l'appui-tête. Il est essentiel de l'ajuster en hauteur de telle sorte que son bord supérieur arrive au niveau du sommet de votre crâne, avec une distance maximale de cinq centimètres entre votre tête et l'appui-tête. De nombreuses personnes conduisent trop "en avant" par rapport à l'appui-tête, ce qui peut générer de vives douleurs au niveau des muscles dorsaux, surtout après un long trajet. Une fois tous ces réglages effectués votre position de conduite sera à la fois confortable et sécuritaire.