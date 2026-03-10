Travaux : "C'est Madame qui a le dernier mot", et pas seulement pour le côté déco

Décision de faire des travaux, choix esthétiques, négociation de devis…Les femmes décident bien plus qu'on ne le pense.

Qui décide des travaux à la maison ? Contrairement aux idées reçues, les femmes ont un pouvoir de décision au delà de l'aspect esthétique. Ce ne sont plus les hommes qui ont la main sur le budget et les femmes sur la déco. C'est ce que révèle une récente étude menée par illiCO travaux auprès de ses 200 agences. Si les travaux sont souvent un projet commun au sein du couple, la réalité du terrain est plus nuancée. Décision d'engager les travaux, choix esthétiques, arbitrages budgétaires, négociation des devis… Les femmes jouent un rôle bien plus stratégique qu'on ne l'imagine dans la réalisation de travaux à la maison.

Le premier constat est clair, lors du premiers rendez-vous, la femme doit être présente constate Maxime Moers, responsable de l'agence illiCO travaux Sambre – Avesnois Nord. Si elle est absente, le projet, et donc le devis, évoluent souvent par la suite, comme le souligne Ophélie Largeau, responsable de l'agence illiCO travaux de Thouars. "Si Madame n'est pas présente au premier rendez-vous, nous savons que le projet, et donc le devis sera amené à évoluer encore lors d'un prochain rendez-vous lors duquel les deux membres du couple seront présents. Il est certain que les femmes ont un grand pouvoir de décision en matière de travaux" explique-t-elle.

© 123RF - halfpoint

Côté esthétique, pas de grande surprise, les femmes exercent une forte influence quand il s'agit de choisir les matériaux, les revêtements de sol, la couleur des murs, les meubles de cuisine, ou encore les luminaires. Les professionnels racontent que les rendez-vous chez les fournisseurs pouvant durer quelques minutes comme plusieurs heures, selon le niveau d'accord dans le couple. "Et dans la grande majorité des cas, c'est Madame qui tranche" confie Maxime Moers.

Contrairement à certaines idées reçues, l'influence féminine ne se limite pas à la décoration. Elle s'exerce aussi sur le budget. L'étude révèle que les femmes orientent majoritairement les arbitrages financiers à la baisse, cherchant à optimiser plutôt qu'à réduire la qualité. Analyse détaillée des devis, comparaison des prestations, identification des marges de négociation : leur approche est jugée rigoureuse. Les agences soulignent que "les femmes peuvent se montrer plus fermes en négociation que leurs conjoints, sans pour autant compromettre la relation avec les artisans".

Dans les projets de rénovation, les femmes occupent une place stratégique. "Elles apportent une vision globale, une exigence budgétaire et une attention aux détails qui sécurisent et structurent l'ensemble du chantier. Leur rôle n'est pas secondaire : il est central dans la réussite des travaux et dans la construction d'un cadre de vie durable", conclut Thierry Abriat, Directeur général illiCO travaux.