Vous le touchez tous les jours dans la cuisine et ne le nettoyez presque jamais - Pourtant, cela ne prend qu'une minute

La cuisine est l'une des pièces les plus sales de la maison. Et pourtant, beaucoup oublient de nettoyer cet endroit précis, un des plus sales de la maison.

S'il y a bien une pièce de la maison qui se salit vite, c'est la cuisine. Elle est constamment exposée à l'humidité, aux restes alimentaires et aux éclaboussures. Entre les miettes, la manipulation d'aliments crus, les éclaboussures pendant la cuisson et les surfaces souvent touchées, elle devient rapidement un terrain propice au développement des bactéries. Sans un nettoyage régulier, ces dernières peuvent contaminer les aliments et favoriser des intoxications alimentaires.

De plus, la graisse et la saleté s'accumulent, attirant nuisibles et mauvaises odeurs. Nettoyer sa cuisine quotidiennement garantit une hygiène optimale, préserve la santé et prolonge la durée de vie des équipements. Vous pensez nettoyer suffisamment votre cuisine ? Pas sûr ! Un coup sur les plaques de cuisson après chaque utilisation, l'évier et le plan de travail au moins une fois pas semaine, le four et le frigo une fois par mois... Mais n'avez-vous pas oublié cet élément crucial, alors que nous le touchons plusieurs fois par jour ?

© Andrey Popov - stock.adobe.com

Pensez-y : chaque fois que vous cuisinez, vous touchez l'interrupteur avec des mains potentiellement sales ou grasses. Vous le touchez aussi souvent quand vous rentrez du travail ou d'une sortie avec vos mains sales. Que ce soit après avoir manipulé de la viande crue, coupé des légumes ou simplement avant de vous laver les mains, cet objet du quotidien accumule une quantité impressionnante de germes, de saletés et de résidus alimentaires.

Une étude a montré que les interrupteurs faisaient partie des surfaces les plus contaminées dans une maison, au même titre que les poignées de porte ou les télécommandes. Pourtant, combien de fois les nettoyez-vous ? Une fois par semaine ? Par mois ? Jamais ? Il va falloir prendre une nouvelle habitude et ajouter au nettoyage hebdomadaire de la cuisine les interrupteurs.

La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut que quelques secondes pour redonner à votre interrupteur toute sa propreté. Il faudra simplement utiliser des produits qui vont à la fois laver et désinfecter. Chaque semaine, vaporisez un mélange eau chaude et vinaigre blanc, sur un chiffon microfibre. Vous pouvez aussi imbiber votre chiffon d'alcool ménager, qui est efficace pour dégraisser, désinfecter, mais aussi enlever les traces jaunes.

Frottez avec le chiffon sur toute la surface de l'interrupteur, en insistant sur les contours et les rainures où la saleté s'accumule. Vous pouvez vous aider d'un coton-tige pour les recoins. Séchez avec un chiffon propre si nécessaire pour éviter toute humidité résiduelle. En moins d'une minute, votre interrupteur est propre et débarrassé des bactéries.

Attention toutefois à prendre quelques précautions avant de nettoyer votre interrupteur. Il est conseillé de mettre le disjoncteur de votre logement hors tension. Ne vaporisez jamais le produit directement sur l'interrupteur, et humidifiez simplement le chiffon, celui-ci ne doit jamais être gorgé de produit ou d'eau.