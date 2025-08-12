Ce produit maison blanchit les joints en 5 minutes : plus du tout besoin d'eau de Javel ou de vinaigre blanc

C'est la solution miracle pour blanchir les joints de carrelage, sans eau de Javel ou de vinaigre blanc. Voici la recette.

Dans la salle de bains, les joints de carrelage ont tendance à noircir et moisir à cause de l'eau et de l'humidité constante dans la pièce. Le résultat : même une salle de bains propre qui vient tout juste d'être nettoyée paraît sale. C'est un problème fréquent dans les salle de bains avec des murs et des sols carrelés. Les joints de carrelage étant poreux, ils absorbent facilement l'humidité, la saleté et les résidus de savon.

Blanchir les joints de carrelage est alors souvent une tâche redoutée. Les produits traditionnels comme l'eau de Javel ou le vinaigre blanc peuvent être efficaces, mais ils présentent aussi des inconvénients tels que les risques pour la santé et l'environnement pour le premier, et une odeur forte pour le second.

Heureusement, un mélange maison simple et économique composé de bicarbonate de soude, de peroxyde d'hydrogène et de liquide vaisselle peut offrir une solution rapide et sans danger pour redonner de la blancheur à vos joints de carrelage. Pour cette recette miracle, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de peroxyde d'hydrogène et de liquide vaisselle.

© Irina - stock.adobe.com

Le bicarbonate est un ingrédient polyvalent connu pour ses propriétés abrasives douces. Il est excellent pour éliminer la saleté et les dépôts. Il n'est cependant pas trop abrasif et ne va donc pas endommager votre carrelage ou les joints. Le peroxyde d'hydrogène, aussi appelé eau oxygénée, est un agent blanchissant puissant. Il est souvent utilisé pour désinfecter et blanchir sans les effets nocifs de l'eau de Javel. Enfin, le liquide vaisselle va aider à dissoudre la graisse et les saletés, facilitant ainsi le nettoyage des joints.

La recette est simple. Mélangez 1/2 tasse de bicarbonate de soude, 1/4 tasse de peroxyde d'hydrogène, 1 cuillère à café de liquide vaisselle dans un bol jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ce mélange est prêt à l'emploi et peut être conservé pour des utilisations futures.

Appliquez généreusement le mélange sur les joints à l'aide d'une brosse à dents ou d'une petite brosse. Assurez-vous que le produit couvre bien toute la surface à nettoyer. Laissez agir pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, le bicarbonate de soude et le peroxyde d'hydrogène vont commencer à dissoudre les taches et les moisissures. Après les 5 minutes, frottez les joints avec la brosse pour détacher les résidus restants. Essuyez avec un chiffon humide pour enlever tout excès de produit et révéler des joints éclatants de propreté.