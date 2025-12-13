Les draps ne doivent pas être changés toutes les deux semaines ou tous les mois - un expert donne le moment exact

C'est une habitude pour beaucoup : changer les draps toutes les deux semaines ou une fois par mois. Mais les experts recommandent de le faire à une toute autre fréquence !

Changer ses draps est une tâche domestique qui peut sembler anodine, mais elle a une importance cruciale pour la santé et le bien-être. Beaucoup de gens se demandent à quelle fréquence il est vraiment nécessaire de le faire. La réponse peut paraître simple, mais les avis varient.

Alors que certains recommandent de les laver toutes les deux semaines, d'autres estiment qu'une fois par mois suffit. Mais selon les experts, ces intervalles peuvent être insuffisants pour maintenir une literie saine. Alors, quel est le moment exact pour changer vos draps ?

Dormir dans des draps sales n'est pas seulement désagréable, c'est aussi potentiellement dangereux pour la santé. Pendant que vous dormez, votre corps libère des peaux mortes, de la sueur, et d'autres fluides corporels. Ces éléments créent un environnement propice à la prolifération des acariens et des bactéries. Les acariens, par exemple, se nourrissent des peaux mortes et peuvent aggraver les allergies ou l'asthme. Les bactéries, quant à elles, peuvent causer des infections cutanées et d'autres problèmes de santé.

© RealPeopleStudio - stock.adobe.com

Plusieurs experts, dont le Dr Charles Gerba, microbiologiste à l'Université d'Arizona et expert en hygiène du sommeil, et le Dr Alejandro Ruiz, dermatologue et spécialiste de l'hygiène du sommeil à l'hôpital clinique de Barcelone recommandent en réalité de changer les draps chaque semaine pour éviter l'accumulation de bactéries et acariens. "Changer les draps chaque semaine réduit considérablement le nombre d'acariens et d'allergènes dans le lit, améliorant ainsi la qualité du sommeil et la santé générale", a déclaré Alejandro Ruiz.

Certaines situations requièrent même un changement de draps plus fréquent. Par exemple, si vous êtes malade, il est conseillé de changer les draps tous les deux jours pour éviter la réinfection et accélérer la guérison. De même, si vous avez des animaux qui dorment avec vous, des enfants en bas âge, ou si vous mangez régulièrement au lit, il est préférable de laver les draps plus souvent. Pour ceux qui souffrent d'allergies, il est aussi recommandé de changer les draps plus fréquemment, par exemple tous les trois ou quatre jours afin de réduire l'exposition aux allergènes.