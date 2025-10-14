Adieu condensation et moisissure sur les fenêtres : c'est la solution la plus efficace pour l'empêcher cet automne

De l'humidité peut se former très vite sur les vitres à l'intérieur de votre logement. Il est important de le remarquer et de vous en débarrasser dès l'automne avant que cela ne devienne un vrai problème cet hiver.

L'automne arrive ! Alors que le froid et la pluie s'installent peu à peu, nous allons tous bientôt être confronté à un problème de saison dans nos logements : la condensation et la moisissure. La condensation sur les fenêtres est un phénomène courant et bien connu en automne. Mais si elle n'est pas contrôlée, cette humidité peut rapidement entraîner l'apparition de moisissures, non seulement inesthétiques mais aussi dangereuses pour la santé.

Alors autant s'y prendre tôt pour éviter les dégâts cet hiver ! Le phénomène est simple : la condensation se forme lorsque l'air chaud et humide à l'intérieur de votre maison entre en contact avec une surface froide, comme les vitres de vos fenêtres. L'air chaud contient plus de vapeur d'eau, et lorsque cette vapeur se refroidit brusquement en touchant la vitre, elle se transforme en gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes, si elles ne sont pas traitées, peuvent créer un environnement propice à la moisissure, décoller le papier peint ou encore abîmer la peinture...

La ventilation et le contrôle de l'humidité est un élément clé pour éviter l'apparition de condensation. Quand vous voyez des gouttelettes apparaître, ne laissez pas traîner, séchez-les avec un chiffon bien absorbant. Ensuite, pensez à aérer quotidiennement votre logement, même en automne et en hiver. Malgré ça, la condensation peut continuer d'apparaitre. Plutôt que d'essuyer sans cesse la condensation, il existe des moyens de l'éliminer. Les trois pièces les plus touchées sont souvent la chambre, la cuisine et la salle de bains. Voici la bonne méthode à adopter dans chacune de ces pièces.

© Sosiukin - 123RF

La condensation sur les fenêtres des chambres est si courante la nuit en raison d'une mauvaise habitude : les gens éteignent souvent leur chauffage pendant qu'ils dorment, ce qui entraîne une baisse considérable de la température de la pièce. N'éteignez pas complètement vos radiateurs, baissez-les simplement. Assurez-vous également de ne jamais sécher le linge dans cette pièce car cela augmenterait l'humidité, rendant la pièce humide et inconfortable pendant que vous dormez.

Sans surprise, la cuisine contribue énormément à l'humidité de l'air dans la maison avec les nombreux appareils de cuisson et la vapeur créée en cuisinant. Le moyen le plus simple de diminuer la condensation sur les fenêtres de la cuisine est de toujours utiliser une hotte aspirante lorsque vous cuisinez et de toujours utiliser des couvercles de casserole pour éviter l'accumulation de vapeur. Assurez-vous également d'ouvrir les fenêtres pendant la cuisson et de garder la porte de la cuisine fermée si vous le pouvez.

Dans la salle de bains, une astuce toute simple pour contrôler la vapeur de la pièce et éviter qu'elle se disperse partout dans le logement est de vous assurer d'avoir un rideau de douche bien ajusté ou une paroi de douche, car ils contiendront la vapeur dans une zone et l'empêcheront de se propager dans toute la pièce et la maison.