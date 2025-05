C'est l'erreur que tout le monde fait : cette éponge doit absolument être évitée dans la salle de bains

La couleur sur les éponges n'est pas là pour faire joli. Saviez-vous que vous deviez éviter cette couleur d'éponge sur les surfaces fragiles de la salle de bain ?

Saviez-vous que la couleur des éponges n'était pas seulement déco ? Et oui, à chaque couleur correspond une utilisation ! Et mieux vaut connaître le code couleur pour éviter d'endommager certaines surfaces comme la robinetterie, les parois de douche, les beaux verres, ou encore les poêles en téflon. Dans nos routines quotidiennes, certains gestes nous paraissent anodins, presque automatiques. Nettoyer sa salle de bains avec une éponge est l'un d'eux. Pourtant, un grand nombre de personnes commettent une erreur qui peut avoir des conséquences sur la propreté de leur maison : utiliser la mauvaise éponge. Et parmi elles, une en particulier est à proscrire absolument sur les surfaces fragiles.

On a voulu comprendre quelle éponge était vraiment faite pour telle utilisation et enfin éviter toute erreur irrémédiable. Spontex, l'une des marques les plus connues du marché en France, nous a partagé un petit repère pour ne plus jamais nous tromper. Les éponges les plus claires sont idéales pour les surfaces délicates ou la salle de bains, et les éponges les plus foncées pour les surfaces les plus sales, ne craignant pas les rayures.

L'éponge verte, la classique que l'on retrouve dans toutes les maison, est composée d'un abrasif très efficace sur les casseroles… mais redoutable pour certaines surfaces fragiles. Conçue pour la cuisine, elle est souvent détournée à tort pour le nettoyage des lavabos, baignoires ou robinetteries de salle de bains. Son principal défaut ? Elle peut rayer.

© 123RF - lightofchairat

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, de nombreuses surfaces dans la salle de bains, comme l'acrylique, la céramique brillante ou encore les parois vitrées, sont sensibles aux frottements répétés avec ce type d'éponge. Résultat : à force d'utilisation, ces surfaces se ternissent, perdent leur brillance et deviennent plus poreuses. Attention également aux éponges rouges. Leur surface est également très abrasive. Elles sont à privilégier sur les surfaces très encrassées. Oubliez-les pour la salle de bains, ou alors allez-y doucement.

Mais quelle éponge privilégier pour la salle de bains ? Vous les avez peut être déjà croisées dans les rayons de votre supermarché et leurs couleurs ont attiré votre regard. Les éponges roses ou bleues sont parfaites pour votre salle de bains. Plus douces, elles ne sont pas moins performantes. Leur secret ? Elles ont un pouvoir anti-calcaire. C'est l'éponge parfaite pour nettoyer en douceur et sans rayer votre salle de bain !

Vous avez tout retenu ? Oui, chaque éponge a donc son utilisation bien particulière ! On fait un dernier récap' :