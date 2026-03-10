La vaisselle est mieux lavée : un expert dévoile l'endroit du lave-vaisselle à nettoyer chaque semaine

Nettoyer cet endroit du lave vaisselle chaque semaine ne prend que 2 minutes et vous garantit une vaisselle propre.

Si le lave-vaisselle simplifie la vie de nombreux foyers, beaucoup ne l'utilisent pas correctement et oublient certains petits gestes qui permettent un lavage plus efficace, une vaisselle brillante et un appareil qui dure plus longtemps. Et oui, vous faites peut être partis de ceux qui se retrouvent régulièrement avec de la vaisselle mal lavée, ou encore avec des verres plein de traces blanches.

Pourtant, un simple geste chaque semaine permet un lavage plus efficace, mais beaucoup oublient de le faire. Il ne s'agit pas ici de rincer votre vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle, mais de vérifier un endroit précis de l'appareil. Bien que votre lave-vaisselle puisse supporter quelques résidus alimentaires, la saleté incrustée sur ses surfaces peut l'user prématurément et réduire son efficacité de lavage. C'est pourquoi ils sont équipés de filtres qui vont retenir les résidus et les saletés afin qu'elles n'obstruent pas la pompe de vidange.

© 123RF - simol1407

Le problème, comme l'explique Darty, le spécialiste de l'électroménager, c'est qu'un filtre "un filtre encrassé empêche un bon lavage". Cette pièce doit être nettoyée régulièrement, voire très régulièrement. Vous pouvez simplement retirer le filtre de la machine, enlever les résidus et le laver avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle à l'aide d'une brosse à dents. Vous pouvez vérifier votre filtre chaque semaine, ou à chaque fois que vous videz le lave-vaisselle explique le SAV Darty sur son site.

Concernant l'entretien de la machine, il est également conseillé de nettoyer régulièrement les joints de la porte. Pensez aussi à laver l'appareil à vide à intervalles réguliers, en utilisant le cycle dédié, ou un cycle de lavage à haute température et un détergent pour lave-vaisselle classique. Un intervalle de lavage approprié peut être, par exemple, tous les deux mois, selon la fréquence d'utilisation de la machine.

Si vous ne le faites pas, votre vaisselle risque d'être mal lavée, et des mauvaises odeurs peuvent se dégager de votre appareil. Lavez le filtre ne prend que deux minutes et fait vraiment la différence.