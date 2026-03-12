Ces travaux dans votre jardin peuvent vous faire gagner de l'argent - c'est maintenant qu'il faut y penser

Et si votre jardin vous rapportait de l'argent ?

Saviez-vous que votre jardin pouvait vous rapporter de l'argent ? Avec le retour des beaux jours, le jardinage reprend peu à peu pour préparer le jardin et la terrasse pour le printemps. Taille des haies, tonte de la pelouse, rempotage des plantes, désherbage… C'est le moment d'y penser ! Mais pour beaucoup, ces tâches de jardinage n'ont rien d'un plaisir, et les particuliers sont de plus en plus nombreux à déléguer ces travaux parfois fastidieux.

Mais ce que certains ignorent, c'est que certains travaux d'entretien du jardin peuvent aussi alléger leur facture fiscale. Si l'on connait bien le crédit d'impôt pour l'emploi d'une nounou à domicile ou d'une aide ménagère, beaucoup ignorent qu'ils peuvent déclarer certains travaux de jardinage. Alors si vous avez fait appel à une entreprise ou une personne pour l'entretien de votre jardin en 2025, vous êtes peut être éligible à ce crédit d'impôt et vous pouvez peut être récupérer une partie des sommes dépensées.

En France, les petits travaux de jardinage font partie des services à la personne, au même titre que l'homme ou la femme de ménage. À ce titre, ils ouvrent droit à un crédit d'impôt équivalent à 50 % des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond annuel de 5 000 euros pour ce type de prestation, et dans des limites spécifiques fixées par l'article D 7233-5 du code du travail. Vous pouvez donc gagner jusqu'à 2500 euros sur le montant de vos prochains impôts.

Concrètement, cela signifie que si vous dépensez 1 000 euros pour faire entretenir votre jardin par un professionnel déclaré, vous pouvez récupérer 500 euros sous forme de crédit d'impôt. De quoi rendre la facture moins douloureuse au moment d'engager un pro de la pelouse, des haies ou des massifs de fleurs.

© 123RF - jinnaritt

Et bonne nouvelle, cela vous concerne si vous êtes propriétaire, mais aussi locataire. Attention toutefois, tous les travaux extérieurs ne sont pas pris en compte, et il faut respecter certaines conditions. Les petits travaux comme la tonte de la pelouse, la taille des haies et des arbustes, le ramassage des feuilles, l'arrosage des plantes, l'entretien des massifs, etc. sont éligibles à cet avantage fiscal. Mais les plus gros travaux comme la création d'une terrasse, l'abattage d'un arbre ou l'installation d'un système d'arrosage autonome ne seront pas acceptés dans le cadre du crédit d'impôt.

Comment déclarer ces petits travaux de jardinage ? Tout se passe sur votre déclaration de revenus. Il suffit d'indiquer le montants des dépenses engagées en 2025 dans les bonnes cases : 7DB ou 7DR. Comme expliqué sur le site https://www.impots.gouv.fr/, "dans la déclaration en ligne, vous sélectionnerez la case "Réductions et crédits d'impôt" dans la partie "Charges" lors de l'étape 3, puis cliquerez sur "Suivant" pour accéder aux rubriques concernées et saisir le montant en case 7DB et en case 7DR le cas échéant".

Dernier point important : pour bénéficier de l'avantage fiscal, il est indispensable de faire appel à un professionnel déclaré ou à un organisme agréé de services à la personne. Les paiements doivent également être traçables, donc gardez vos factures.