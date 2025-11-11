Il ne faut surtout pas approcher ou toucher ces petites bêtes - elles sont de retour dans les jardins

Surveillez vos jardins ! Bien qu'inoffensive, cette petite bête représente un véritable danger pour les humains et les animaux.

Si novembre est marqué par les couleurs automnales et la préparation des jardins pour l'hiver, il suscite également des inquiétudes chez les jardiniers et les propriétaires d'animaux. C'est le retour d'une petite bête que l'on croirait inoffensive à première vue. Derrière son apparence douce et veloutée, elle cache pourtant des dangers redoutables, tant pour l'homme que pour les animaux, sans parler des dommages qu'elle peut faire sur la végétation. Il est donc essentiel de se tenir à distance et de ne surtout pas la toucher.

Cette petite bête, c'est la chenille processionnaire du pin, qui se développe principalement sur les pins, mais aussi parfois sur les cèdres et les sapins. Elle est essentiellement présente de janvier à mai sur presque tout le territoire français, et elle revient entre octobre et décembre dans les régions océaniques.

Le vrai danger de la chenille processionnaire du pin réside dans ses poils microscopiques très urticants. Même si vous ne touchez pas la chenille, elle peut faire des dégâts. Pourquoi ?

Les petits poils, présents sur tout son corps, peuvent se détacher facilement et être transportés par le vent. Une fois en contact avec la peau, ils provoquent d'intenses réactions inflammatoires sur la peau, les yeux ou les voies respiratoires (démangeaisons, rougeurs, brûlures, cloques, œdème localisé, conjonctivite, douleur oculaire, toux, gêne respiratoire). Chez certaines personnes particulièrement sensibles, l'inhalation de ces poils peut causer des difficultés respiratoires graves.

Pour les animaux, et notamment les chiens (ils représentent 92% des cas), la menace est encore plus importante. Attirés par la curiosité ou par la chenille elle-même, ils peuvent rapidement se retrouver en contact direct avec elle, notamment en la léchant ou en la mordant. Cela peut entraîner des gonflements de la langue, des nécroses, et dans les cas les plus graves, une asphyxie.

Si vous avez été en contact avec une chenille processionnaire, ou si vous soupçonnez que c'est le cas, il est essentiel d'agir rapidement. Pour les humains, rincer abondamment la zone touchée à l'eau sans frotter est la première mesure à prendre. Il est recommandé d'éviter les crèmes ou les pommades qui pourraient aggraver la situation. Si les symptômes persistent ou en cas de complications respiratoires, il est impératif de consulter un médecin, ou d'appeler les urgences ou un centre antipoison. Pour les animaux, notamment les chiens, une consultation vétérinaire d'urgence est nécessaire. En attendant, il est conseillé de rincer la bouche de l'animal à l'eau, mais sans qu'il avale l'eau.

Afin de limiter les risques liés chenilles processionnaires, tenez-vous à distance des arbres avec des nids et des chenilles. Ne faites jamais sécher votre linge à côté d'arbres infestés. En cas de balade en forêt, il est conseillé de porter des vêtements longs, mais aussi d'éviter de se frotter les yeux. En cas de doute, prenez une douche immédiatement et changez de vêtements.