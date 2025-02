Vous devriez surveiller votre jardin dès maintenant, cette menace rôde

Si ce problème au jardin est plus fréquent au printemps, certains signes doivent déjà vous alerter.

Si en hiver on se soucie peu de son jardin, il est temps de redoubler de vigilance. Il y a quelques signes à surveiller pour éviter que des petites bêtes ne transforment votre pelouse en un véritable champ de bataille. Bien souvent, on pense que les bestioles ne viennent dans les jardins qu'à partir du printemps. C'est une erreur, certaines sont là toute l'année, et peuvent causer de gros dégâts. Et c'est maintenant qu'il faut vous en soucier.

Si on les remarque surtout du printemps à l'automne, les taupes restent actives tout au long de l'année. Ces petits mammifères, bien que discrets, peuvent causer des dégâts considérables en un temps record. En hiver, on les voit moins car le sol gelé limite leurs déplacements proches de la surface. Elles restent donc sous terre. Mais certains signes doivent vous alerter de leur présence. Car dès la fin de l'hiver, le sol se réchauffe et devient plus meuble. Les taupes redoublent d'activité pour se nourrir et creuser de nouvelles galeries. C'est souvent à ce moment-là que l'on voit apparaître de nombreuses taupinières.

© rsooll - stock.adobe.com

Si les taupes sont plus difficiles à détecter à cette saison car elles creusent plus profondément pour éviter le gel, voici quelques signes qui peuvent indiquer leur présence malgré le froid. Cela peut vous permettre d'éviter le pire dans votre jardin quand le printemps arrivera.

Même en hiver, si le sol n'est pas totalement gelé, vous pouvez voir de nouvelles taupinières apparaître. Elles seront souvent plus espacées, car les taupes creusent à des niveaux plus profonds. Astuce : pour vérifier leur activité, vous pouvez aplatir une taupinière un jour où le sol est meuble et voir si elle réapparaît dans les jours suivants. Si c'est le cas, la taupe est bien active sous votre jardin !

D'autre part, les galeries souterraines peuvent causer un léger affaissement du sol, surtout si la terre est humide. Si vous remarquez que votre pelouse semble irrégulière ou molle par endroits, cela peut être un signe.

Un autre point à scruter : la diminution de certains nuisibles. Les taupes se nourrissent principalement de vers et de larves d'insectes. Si vous observez une baisse soudaine de ces nuisibles dans votre sol, cela peut être dû à l'activité d'une taupe. Surveillez aussi la présence de certains prédateurs comme les renards ou les oiseaux de proie. Ils peuvent être plus présents dans votre jardin en hiver s'ils détectent la présence de taupes sous terre.

Il existe plusieurs méthodes pour éloigner ces envahisseurs sans nuire à votre jardin. Les taupes détestent certaines odeurs comme l'ail, le tourteau de ricin ou encore les plants d'euphorbe. Disposer ces éléments dans leurs galeries peut les inciter à fuir. Pour une solution plus radicale, les pièges mécaniques sont très efficaces et permettent de capturer les taupes sans utiliser de poison. Il existe aussi des dispositifs à ultrasons qui émettent des vibrations désagréables pour les taupes, les forçant ainsi à quitter les lieux.