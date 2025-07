Les hortensias auront de magnifiques fleurs bleues vives si un ingrédient de cuisine est ajouté aux pieds des plantes

Saviez-vous qu'un simple ingrédient de cuisine peut transformer la couleur de vos hortensias ?

Les hortensias font l'unanimité ou presque dans nos jardins. Elles apportent une grande touche de couleur dans nos jardins grâce à des fleurs qui s'épanouissent généralement du milieu du printemps à la fin de l'été. Il reste donc encore quelques semaines pour en profiter. Les fleurs d'hortensias se déclinent dans de nombreuses nuances, du bleu au rose, en passant par le violet et le blanc. Mais saviez-vous que vous pouvez facilement influencer la teinte et l'intensité des couleurs de vos hortensias préférés ? Pour cela, il suffit de prendre garde à la nature de votre sol et jouer sur son PH avec un simple ingrédient de cuisine.

Pour appliquer au mieux cette méthode, rendez-vous auprès de la Royal Horticultural Society britannique, la réputée RHS. Ce n'est pas un secret, nos voisins britanniques adorent leurs jardins et prendre soins des rosiers, fleurs et pelouses. Ils ont donc de bons conseils à partager, notamment au sujet des hortensias ! Selon la Royal Horticultural Society, la couleur des fleurs d'hortensia dépend en grande partie du type de sol dans lequel ils sont plantés. Un sol acide, avec un pH de 5,5 ou moins, favorisera l'apparition de fleurs bleues éclatantes. En revanche, les sols alcalins, avec un pH de 6,5 ou plus, encourageront plutôt les fleurs roses.

Si vous rêvez d'obtenir de vibrants hortensias bleus, il existe donc une astuce simple et naturelle : ajouter du marc de café au sol. Le marc de café est acide et contribue donc à abaisser le pH du sol, ce qui est essentiel pour produire des fleurs bleues éclatantes. La RSH prévient toutefois, il existe un bémol : il faudra se montrer patient car le processus ne se fera pas du jour au lendemain. Pour donner un coup de pouce supplémentaire à vos plantes, vous pouvez également ajouter du sulfate d'aluminium à votre sol.

Voici le mode d'emploi :

Saupoudrez le marc de café autour de la base des hortensias, en veillant à ne pas le mettre directement en contact avec les tiges de la plante.

Incorporez délicatement le marc de café dans le sol à l'aide de vos mains ou d'une petite truelle pour bien le mélanger et favoriser son incorporation dans le sol.

Vous pouvez également composter le marc de café avant de l'appliquer à la base de la plante, ce qui permettra de fournir une gamme plus large de nutriments et d'améliorer la santé de votre sol.



N'oubliez pas que le marc de café doit être utilisé avec modération. Comme le souligne le site britannique Gardener's World, "le café a tendance à être légèrement acide et convient donc aux plantes acidophiles comme les hortensias, ainsi qu'aux plantes gourmandes en nutriments comme les roses, mais là encore, ne l'utilisez qu'avec modération sur une même plante."