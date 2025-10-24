Moins de fleurs et plein d'autres problèmes : mais pourquoi tailler les hortensias est-il si important ?

Un peu de temps passé sur vos hortensias avant l'hiver fera la différence. Mais attention, tous les hortensias ne demandent pas les mêmes soins.

Ils sont présents dans de nombreux jardins et eux aussi se préparent à hiberner. Mais pas n'importe comment, vous pouvez aider votre hortensia favori à passer l'hiver sans encombre. Mieux, un petit geste peut les aider à vous offrir à nouveau de très belles fleurs et couleurs l'été prochain. Sans cela, vos hortensias risquent de dépérir.

Tailler vos hortensias stimule la formation des bourgeons floraux. Cela favorise une croissance compacte, rajeunit la plante et évite qu'elle ne se dégarnisse de l'intérieur. C'est aussi l'occasion de maîtriser leur développement. Car sans taille, certaines variétés peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et étouffer leurs voisins par manque de lumière ! A terme, un hortensia non taillé fleurira de moins en moins et se dégarnira. Sans compter un aspect du jardin moins entretenu...

Gare toutefois, la méthode de taille diffère selon le type d'hortensia. Il faut distinguer deux groupes : les hortensias paniculés et boules de neige d'un côté, et toutes les autres variétés de l'autre.

© 123RF

Pour les hortensias paniculés (hydrangea paniculata) et boule de neige (hydrangea arborescens), il convient de les traiter comme des arbustes à floraison estivale classique. À la fin de l'automne ou au début du printemps, rabattez sévèrement toutes les vieilles tiges en ne laissant que de courtes souches avec quelques yeux. Au printemps suivant, ils repousseront vigoureusement en produisant de nombreuses fleurs sur les nouvelles pousses.

En revanche, les autres variétés comme les hortensias macrophylla, serrata ou encore quercifolia, forment leurs boutons floraux pour l'année d'après dès l'automne. Il faut donc se contenter de supprimer les fleurs fanées, sans couper le bois. Si besoin, vous pouvez légèrement éclaircir la plante en taillant au ras du sol les branches les plus âgées. Dans ce cas précis, le début de l'hiver n'est pas le meilleur moment. Attendez plutôt le début du printemps, une fois les gros froids passés.

Vous l'avez compris, si une taille courte est recommandée pour les hortensias paniculés et boules de neige, il est préférable de se contenter de couper les fleurs fanées sur les autres types d'hortensias. Vous leur offrez alors les meilleures chances de fleurir abondamment au printemps prochain.