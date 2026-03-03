Toutes les punaises ne sont pas nuisibles, cette espèce peut même être un trésor pour votre jardin

Si vous voyez cette punaise dans votre jardin, c'est une très bonne nouvelle !

Il en existe de nombreuses espèces de punaises et on en voit d'ailleurs régulièrement dans nos jardins et nos maisons. Souvent inoffensives, elles ont pourtant mauvaise réputation... À la simple évocation du mot "punaise", beaucoup pensent immédiatement aux invasions dans les maisons, aux dégâts au potager ou à la mauvaise odeur quand on les écrase. Pourtant, toutes les punaises ne sont pas à fuir ! Certaines punaises comme les punaises diaboliques peuvent certes faire de gros dégâts au jardin, mais d'autre sont au contraire de précieuses alliées.

Alors, arrêtons d'accuser les punaises de tous les maux ! Il existe de nombreuses espèces, présentes un peu partout sur le territoire. Mesurant souvent entre 10 et 15 mm, elles ont un corps généralement plat, ou en forme de bouclier. Leur couleur varie, mais toutes possèdent un rostre piqueur-suceur pour se nourrir. Certaines se nourrissent de plantes et de fruits, tandis que d'autres, les punaises prédatrices, préfèrent les insectes et chaussent leurs proies. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans l'équilibre naturel du jardin.

Contrairement aux punaises phytophages ou diaboliques qui se nourrissent de la sève des plantes, les punaises prédatrices chassent d'autres insectes nuisibles, tels que les pucerons, les chenilles, les psylles, les œufs de papillons, les thrips, les acariens, les araignées rouges et bien d'autres.

Les punaises prédatrices aiment se cacher naturellement dans les fleurs. On les retrouve dans plusieurs espèces, comme les Reduviidae (réduves), les Nabidae, les Anthocoridae, les Anthocoris nemoralis ou encore Orius laevigatus. Cette dernière est l'espèce la plus connue, souvent utilisée comme agent de lutte biologique. Particulièrement efficace pour contrôler de grandes populations de thrips. La punaise Orius consomme également des pucerons, des acariens, des aleurodes, des œufs et des chenilles de mites.

Elles sont donc un allié pour le jardin et pour le potager, où les pucerons peuvent rapidement envahir les fèves, rosiers ou plants de tomates. Les thrips et les aleurodes, quant à eux, fragilisent les cultures en aspirant la sève et en transmettant parfois des maladies. Les punaises prédatrices interviennent alors comme de véritables auxiliaires.

Vous ne risquez pas de les confondre avec des punaises vertes ou diaboliques ! Ces punaises prédatrices mesurent à peine 2,5 mm et arborent une couleur brun foncé. Plusieurs espèces d'Orius sont présentes naturellement en Europe. Elles sont une aide précieuse pour maintenir l'équilibre biologique dans les jardins.