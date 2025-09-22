Le papier toilette, c'est terminé : cette nouvelle solution arrive enfin chez nous

Et si le papier toilette, cette solution pas très écologique ni hygiénique, vivait ses dernières heures ? Une tendance gagne du terrain.

Trouvera-t-ton encore dans quelques années autant de rouleaux de papier toilette dans les supermarchés ou auront-ils totalement disparu ? Ca vous paraît impossible ? Cette idée, qui peut sembler saugrenue au premier abord, est pourtant en train de faire son chemin. Une nouvelle tendance gagne du terrain dans les constructions neuves mais aussi dans certaines habitations plus anciennes.

Venue tout droit du Japon, une nouvelle tendance gagne du terrain. Au pays du Soleil Levant, plus de 80% des foyers ont déjà opté pour cette solution. Ils sont équipés de ces toilettes high-tech, équipées de jets d'eau, aussi appelées "washlets" ou "bidets électriques". Leur secret ? Un nettoyage en profondeur grâce à des jets d'eau à température et pression réglables, mais aussi tout un panel de fonctionnalités comme le séchage, la désodorisation ou encore l'ouverture et fermeture automatique de l'abattant. On est loin du bidet de mamie !

Si cette technologie peut surprendre de prime abord, elle séduit de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Aux États-Unis notamment, les ventes explosent, boostées par des célébrités comme le rappeur Drake ou la famille Kardashian qui ne jurent plus que par leur trône 2.0 ! Après la panique et la pénurie initiale des premières semaines de crise, la pandémie de Covid a aussi joué un rôle clé, poussant les consommateurs à se tourner vers cette alternative.

Mais au-delà de l'effet de mode, cette tendance s'inscrit dans une démarche plus large de développement durable et de bien-être. Fini le gaspillage de papier et les problèmes de plomberie liés aux bouchons ! L'utilisation de l'eau permet également un nettoyage plus doux pour les peaux sensibles et apporte un véritable confort d'utilisation.

Bien que les modèles haut de gamme nécessitent un investissement initial important, des solutions plus abordables se développent pour démocratiser l'accès à ces toilettes révolutionnaires. Des fabricants comme TOTO, pionnier japonais des washlets, entendent bien surfer sur cette tendance pour conquérir les marchés occidentaux. Mais la concurrence américaine et européenne ne compte pas se laisser distancer, avec des modèles toujours plus innovants intégrant commande vocale et personnalisation poussée. On en trouve déjà à tous les prix ou presque avec des bidets installables et réglables pour environ 50 euros. Et vous, prêt à vous laisser tenter ?